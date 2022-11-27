Ученые Стэнфордского университета создали пластырь, ускоряющий заживление хронических ран

Ученые из Стэнфордского университета создали прототип пластыря для хронических ран и диабетических язв, который ускоряет заживление с помощью электрической стимуляции.

Пластырь состоит из двух слоев. Первый — полимерная пленка толщиной 100 микрон, на которую наносятся электронные компоненты. Второй — «эластичный, похожий на кожу» гидрогель, который находится в контакте с раной. Биосенсоры в пластыре непрерывно контролируют электрическое сопротивление и температуру раны — по мере уменьшения воспаления она снижается.

Электростимулятор в повязке подает небольшой электрический ток в ткани, благодаря чему закрытие раны ускоряется. Одновременно с этим сокращается инфекция.

Тестирование пластыря показало, что он ускоряет время заживления на 25% и регенерацию кожи на 50%.

Источник: incrussia.ru