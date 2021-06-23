Ученые совместно с Yandex.Cloud создадут нейросетевой алгоритм для мониторинга экосистемы Байкала

Yandex.Cloud вместе с учеными создадут нейросетевой алгоритм, способный анализировать пробы воды, а также распознавать и классифицировать микроорганизмы в Байкале.

Этот алгоритм упростит работу ученых, которые на данный момент работают в ручную. Проект «Точка №1» нацелен на регулярный анализ фито- и зоопланктона в воде озера. Он показывает, как развивается экосистема Байкала и как на нее влияют климатические изменения. Алгоритм в будущем будет автоматически анализировать планктон и открывать новые точки наблюдения, масштабировать проект.

Над созданием алгоритма работают специалисты из НИИ биологии Иркутского государственного университета, разработчики моделей искусственного интеллекта для изучения морских экосистем MaritimeAI и команда облачной платформы Yandex.Cloud вместе с Фондом поддержки прикладных экологических разработок и исследований «Озеро Байкал».

Источник: incrussia.ru