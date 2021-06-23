Перейти на офицальную страницу WE Project в Facebook Перейти на офицальную страницу WE Project во Вконтакте Перейти на офицальную страницу WE Project в Instagram
RUS
ENG KAZ
Поиск
WE
Перейти на офицальную страницу WE Project в Facebook Перейти на офицальную страницу WE Project во Вконтакте Перейти на офицальную страницу WE Project в Instagram
KAZ RUS ENG

Порекомендовать героя

WE важно, кто рядом с нами и нашими семьями. МЫ стремимся делать так, чтобы вокруг нас были надежные люди, которым можно доверять. Рекомендуя людей, обратите внимание на наши ценности и ориентиры.

    Наши люди WE:

  • Наш Человек стремится создавать то, что улучшает жизнь людей

  • Наш Человек в общении с окружением честен и справедлив, порядочен и верен

  • Вы доверяете ему и уверены в его искренности

  • Наш Человек живет полной жизнью: любимая семья, достойное окружение, любимое дело, интересное хобби

  • Наш Человек всегда идет вперед и развивается

  • Наш Человек неравнодушен и готов вместе с нами создавать добрые дела

Далее
Порекомендовать героя

Выберете одну или нескольо рубрик, в которую вы рекомендуете человека


Закрыть поиск
ВАША ЗАЯВКА ПРИНЯТА

Спасибо за неравнодушие!
Нам важно узнавать о достойных людях, чтобы рассказывать о них городу!

Вернуться на главную

Подписаться на рассылку

Array
(
    [SRC] => 
    [WIDTH] => 0
    [HEIGHT] => 0
)
uchenye-sovmestno-s-yandex-cloud-sozdadut-neyrosetevoy-algoritm-dlya-monitoringa-ekosistemy-baykala
Ученые совместно с Yandex.Cloud создадут нейросетевой алгоритм для мониторинга экосистемы Байкала
41
/
/

Сегодня в 10:41

Ученые совместно с Yandex.Cloud создадут нейросетевой алгоритм для мониторинга экосистемы Байкала

Yandex.Cloud вместе с учеными создадут нейросетевой алгоритм, способный анализировать пробы воды, а также распознавать и классифицировать микроорганизмы в Байкале.

Этот алгоритм упростит работу ученых, которые на данный момент работают в ручную. Проект «Точка №1» нацелен на регулярный анализ фито- и зоопланктона в воде озера. Он показывает, как развивается экосистема Байкала и как на нее влияют климатические изменения. Алгоритм в будущем будет автоматически анализировать планктон и открывать новые точки наблюдения, масштабировать проект.

Над созданием алгоритма работают специалисты из НИИ биологии Иркутского государственного университета, разработчики моделей искусственного интеллекта для изучения морских экосистем MaritimeAI и команда облачной платформы Yandex.Cloud вместе с Фондом поддержки прикладных экологических разработок и исследований «Озеро Байкал».

Источник: incrussia.ru

Подписаться на рассылку WE project!

Мы пишем о том, что помогает сориентироваться в новом мире и выбрать то, что нужно именно вам.

#россия #экология #yandex #ученые #нейросеть
C ЭТОЙ СТАТЬЕЙ ЧИТАЮТ
«Астана Балет» с успехом завершил свой первый гастрольный тур по США
1098
Казахстанцы смогут получать документы в любом ЦОНе и РАГСе Казахстана
727
«Казпочта» запустила онлайн-продажу билетов на поезда и самолеты
1738