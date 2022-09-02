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Ученые разработали систему, которая позволяет заряжать телефон на расстоянии до 30 метров
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Сегодня в 10:56

Ученые разработали систему, которая позволяет заряжать телефон на расстоянии до 30 метров

Беспроводная зарядка постепенно становится чем-то обыденным. Но у этой обыденности есть один весомый недостаток: гаджет невозможно зарядить, находясь вдали от источника питания.

Создать передовую систему энергопитания взялись ученые из Седжонского университета в Южной Корее. Они разработали беспроводную лазерную зарядку, которая может дистанционно питать гаджет на расстоянии до 30 метров.

В основе новой системы лежит инфракрасный свет, который способен «делиться» высокой мощностью со многими устройствами. Он может передавать до 400 мВт на расстояние до 30 метров.

Источник: srsly.ru

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#технологии #смартфон #новости #ученые #зарядка
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