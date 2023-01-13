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Ученые обнаружили потенциально обитаемую планету размером с Землю
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Сегодня в 10:19

Ученые обнаружили потенциально обитаемую планету размером с Землю

Астрономы нашли планету за пределами Солнечной системы, которая может быть потенциально обитаемой.

По своим размерам она почти совпадает с объемами Земли. Также, найденное небесное тело может оказаться пригодным для жизни. В базе данных научного сообщества планета будет значиться под кодовым названием TOI 700 e.

У TOI 700 e каменистая поверхность. Другое ее уникальное свойство заключается в том, что на планете вполне может существовать жидкая вода. Этому способствует благоприятный температурный режим.

Источник: srsly.ru

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