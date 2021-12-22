Учеба в Германии: о поступлении, особенностях и преимуществах

Мария, 29 лет, город — Котбус, студентка, @roxy92roxy

О себе





Я из Украины. Около 12 лет работаю копирайтером, последние 5 лет трудилась в крупных диджитал-агентствах Украины в качестве SMM-менеджера и главы SMM-департамента.

Сегодня учусь в BTU по программе World Heritage Studies, созданной под эгидой ЮНЕСКО.

О выборе вуза





Главные критерии выбора университета для меня:

— расположение: рядом с Берлином, городом мечты, где я хотела бы пустить корни

— бесплатное обучение на английском языке

— содержание программы: она не включает точные науки и интересна мне, так как я увлекаюсь культурой и искусством.

О поступлении





Чтобы поступить в университет, нужно много гуглить, искать нужные программы, изучать требования университета.

Поступающие на магистратуру, как в моем случае, должны перевести предыдущий диплом, собрать необходимые документы, в их числе рекомендации из вуза и от человека, чье мнение считаете весомым. Также нужно написать мотивационное письмо, предоставить результаты языкового экзамена с достаточным уровнем. У каждого университета и курсов он свой.

Лайфхак — процесс поступления часто проходит онлайн и через сайт uniassist. Туда я загружала все документы и получала необходимую информацию.

Об обучении





Письмо о зачислении я получила в августе. Учеба только началась, но система оценок отличается от украинской. Ты сам выбираешь предметы, которые будешь изучать, а оценка складывается из работ, которые нужно защитить в процессе курса.

Еще у нас много обсуждений. Это возможность поучаствовать в дискурсах, а не получить больше информации. В целом, все гибко и круто.

Рекомендации посту пающим





Хорошенько все изучите. Даже для бесплатной программы нужно иметь при себе 11 000 евро — примерно такая сумма должна быть на счету для получения визы. Либо у вас должен быть поручитель, который живет в Германии и обязуется взять на себя все ваши расходы.

Большинство программ преподают именно на немецком, поэтому язык — главная возможность поступить. Если бы я знала немецкий, то мне было бы существенно проще.

Еркежан Абдуллаева, 22 года, город — Потсдам, студентка





О себе





Я магистрант Потсдамского университета в Германии. С детства интересовалась лингвистикой и филологией, с удовольствием ходила на курсы иностранных языков.

Я поменяла специализацию и теперь изучаю когнитивные науки, искусственный интеллект и машинное обучение. Это требует знания программирования и компьютерной лингвистики. Моя цель — работать над распознаванием казахской речи и разработкой большого корпуса казахского языка.

О выборе вуза





Мне было важно научиться программированию и статистическому анализу из-за смены сферы деятельности. Мой университет принимает абитуриентов, которые учились на программистов, математиков и лингвистов, так как обработка естественного языка требует базы всех трех профессий. Более того, Потсдамский университет один из лучших вузов в сфере когнитивных наук.

Большую роль играет и доступность образования — в государственных университетах обучение бесплатное.

О поступлении





Советую заранее ознакомиться с учебным планом, чтобы избежать разочарований от содержания курсов. Многие студенты были шокированы количеством и сложностью курсов по продвинутому программированию.

Об обучении





В начале мне было сложно привыкнуть к другой системе обучения. Мы сами планировали свой семестр, а в казахстанском вузе за нас это делал деканат. Пришлось научиться автономности.

Нравится субординация между учителями и студентами.

Диана Рустемова, 19 лет, город — Берлин, фотограф, студент факультета Film & Motion Design, @dilvna





О себе





Я учусь на факультете Film & Motion Design в University of Applied Sciences Europe. Параллельно занимаюсь портретной фотографией и работаю над магазином платков @infemme_kazakhstan.

О выборе вуза





Я поступила в университет осенью 2020 года. Семестры там поделены на зимний и летний, поэтому моя учеба началась в марте 2021 года.

Главным критерием при выборе вуза был английский язык обучения, так как в моей сфере деятельности это самый удобный и практичный вариант. мне понравилась программа обучения — она длится три года. Филиалы университета есть в трех городах Германии: Изерлон, Гамбург и Берлин. Мой выбор пал на Берлин, так как это город медиа и креативной индустрии. Жить здесь — сплошное удовольствие.

О поступлении





Мой вуз частный, поэтому этапы поступления отличаются от государственных. На официальном сайте есть вся необходимая информация о поступлении и заполнении данных.

Далее с вами свяжутся по почте. Для студентов творческих специальностей, как в моем случае, необходимо пройти экзамен и отправить портфолио, если имеется. При наличии хорошего портфолио есть возможность получить 25% скидку.

Об обучении





Процесс обучения интересный. Сейчас можно приходить в университет и учиться офлайн. Нравится, что преподаватели всегда на связи и дают фидбэк по любому вопросу. Профессора направляют студентов и дают советы.

Рекомендации поступающим





Главное — не бояться трудностей. Непреодолимых вещей — нет. Не бойтесь просить помощи.

На заметку — заранее поищите место для проживания. В Берлине, с этим проблематично.