У мультсериала «Время приключений» появится спин-офф под названием «Время приключений: Фиона и Кейк».





В центре сюжета окажутся девушка Фиона и существо, напоминающее кота, по имени Кейк. Оба персонажа появлялись в оригинальном сериале — впервые в 2011 году, а затем еще четыре раза.





Новый сериал расскажет о приключениях Фионы и Кейка по всей вселенной и их противостояниях с Саймоном Петриковым, или Ледяным королем. Шоу спродюсирует Адам Муто.





В первом сезоне мультсериала будет десять серий. Их покажет стриминговый сервис HBO Max. Дата премьеры пока неизвестна.



