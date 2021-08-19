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У мультсериала «Время приключений» появится спин-офф
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Сегодня в 10:46

У мультсериала «Время приключений» появится спин-офф

У мультсериала «Время приключений» появится спин-офф под названием «Время приключений: Фиона и Кейк».

В центре сюжета окажутся девушка Фиона и существо, напоминающее кота, по имени Кейк. Оба персонажа появлялись в оригинальном сериале — впервые в 2011 году, а затем еще четыре раза.

Новый сериал расскажет о приключениях Фионы и Кейка по всей вселенной и их противостояниях с Саймоном Петриковым, или Ледяным королем. Шоу спродюсирует Адам Муто.

В первом сезоне мультсериала будет десять серий. Их покажет стриминговый сервис HBO Max. Дата премьеры пока неизвестна.

Источник: daily.afisha.ru

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