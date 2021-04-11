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У «КиноПоиска» появятся кураторы. Каждый из них будет отвечать за определенный жанр кино
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Сегодня в 12:49

У «КиноПоиска» появятся кураторы. Каждый из них будет отвечать за определенный жанр кино

«КиноПоиск» объявил о сотрудничестве с кураторами — каждый из них будет работать в рамках отдельного жанрового направления.

Кураторы будут предлагать идеи по расширению каталога «КиноПоиска» и линейки оригинальных проектов — от рекомендаций по мировым трендам до идей в области российского производства и поиска новых имен. Они также будут взаимодействовать с аудиторией сервиса и участвовать в образовательных проектах.

Пока что «КиноПоиск» представил кураторов семи жанров, но пообещал, что в ближайшее время состав команды экспертов будет расширен.

За авторское кино будет отвечать продюсер Александр Роднянский, за фантастику и фэнтези — режиссер и продюсер Тимур Бекмамбетов, за драму — сценарист Юрий Арабов, за комиксы — основатель комикс-издательства Bubble, продюсер и сценарист Артем Габрелянов, за взрослую анимацию — видеоблогеры Дмитрий Сыендук и Егор Лоскутов, за документальное кино — куратор и кинопродюсер Майя Кузина, за детскую анимацию — основатель группы компаний «Рики», соавтор идеи сериала «Смешарики» Илья Попов.

Источник: daily.afisha.ru

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