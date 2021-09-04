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Twitter разрешит удалять подписчиков и архивировать твиты
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Сегодня в 10:31

Twitter разрешит удалять подписчиков и архивировать твиты

Соцсеть планирует протестировать новые функции и дать пользователям больший контроль над своими списками подписчиков, лайками и сообщениями.

С сентября Twitter начнет предлагать пользователям проверить открытый или закрытый ли у них профиль.

Соцсеть протестирует функции:

Архивация твитов. Пользователи смогут скрывать публикации по прошествии времени — например, спустя 30, 60, 90 дней или год.

Удаление подписчиков. Сейчас, чтобы отписать от себя человека, нужно его заблокировать. Функцию начнут тестировать в сентябре.

Скрытие понравившихся твитов. Можно будет выбирать, кто видит понравившиеся публикации — например, все, только подписчики или отдельные группы.

Выход из беседы. Пользователи смогут удалить себя или упоминание из ветки обсуждения. Функцию протестируют до конца года.

Источник: vc.ru

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