Twitter разрешит удалять подписчиков и архивировать твиты

С сентября Twitter начнет предлагать пользователям проверить открытый или закрытый ли у них профиль.
Соцсеть протестирует функции:
Архивация твитов. Пользователи смогут скрывать публикации по прошествии времени — например, спустя 30, 60, 90 дней или год.
Удаление подписчиков. Сейчас, чтобы отписать от себя человека, нужно его заблокировать. Функцию начнут тестировать в сентябре.
Скрытие понравившихся твитов. Можно будет выбирать, кто видит понравившиеся публикации — например, все, только подписчики или отдельные группы.
Выход из беседы. Пользователи смогут удалить себя или упоминание из ветки обсуждения. Функцию протестируют до конца года.
Источник: vc.ru