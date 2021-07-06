Туристический стартап Finalprice привлек $1 млн

Компания планирует потратить средства на развитие приложения на европейском рынке.





Finalprice создан в 2017 году и тогда получил от инвесторов $4 млн на разработку платформы и приложения. Компания предлагает годовую подписку на покупку туруслуг по ценам от поставщиков. Сервис рассчитан на людей, которые путешествуют не менее трех-четырех раз в год.





В июне этого года Finalprice стал стратегическим партнером программы Mastercard по поддержке малого и среднего бизнеса в странах ЕС. Банки-партнеры стали выпускать специальные дебетовые карты, держатели которых получили доступ к услугам Finalprice со скидкой или бесплатно. Картами можно будет расплачиваться на Finalprice и получать кешбэк.





Сервис подписки на туристические услуги Finalprice Петра Кутиса привлек $1 млн. Среди инвесторов — OKS Group, фонды Sistema VC и Almaz Capital.