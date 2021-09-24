Третий фильм «Фантастические твари» выйдет в апреле 2022 года. Он будет называться «Тайны Дамблдора»

Картина расскажет о новых приключениях специалиста по магическим существам Ньюта Скамандера. В этот раз по заданию Альбуса Дамблдора ему придется возглавить команду волшебников, готовых к борьбе с темным магом Геллертом Грин-де-Вальдом.
К своим ролям в «Фантастических тварях: Тайнах Дамблдора» вернутся Эдди Редмейн, Джуд Лоу, Эзра Миллер, Элисон Судол, Дэн Фоглер и Кэтрин Уотерстон.
Также в фильме можно будет увидеть комика Джессику Уилльямс — она исполнит роль профессора Лалли Хикс, а также Мадса Миккельсена. Последний дебютирует в образе Геллерта Грин-де-Вальда
Триквел срежиссировал Дэвид Йейтс. Сценарий картины написал Стив Кловс вместе с автором романов о Гарри Поттере Джоан Роулинг. Продюсерами ленты стали Дэвид Хейман, Лайонел Уигрэм, Тим Льюис, Нил Блэр, Дэнни Коэн, Джош Бергер и Кортни Валенти.
Источник: daily.afisha.ru