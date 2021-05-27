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Тренды Instagram-сторис в 2021 году
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Сегодня в 14:00

Тренды Instagram-сторис в 2021 году

Короткие видео и «живые» фото сейчас популярны в Instagram. Но необязательно владеть профессиональными программами монтажа, чтобы создавать их.

В 2021 году популярны такие направления:

Эстетика.

1.png

Это может быть видео того, как лучи света заливают комнату. В общем, природные или искусственные моменты, которые вызывают чувство прекрасного.


Минимализм.

2.png

Тренд живет уже несколько лет в одежде, интерьере, дизайне, тексте и даже стиле жизни. Истории в инстаграме не стали исключением.


Геометрия.

3.png

Аккуратные круги, квадраты, линии в качестве дополнительных элементов на фото и видео. Главное — не перебарщивать с количеством элементов.


Журнальный стиль шрифтов, текста, расположения блоков.

4.png

Каждая сторис может стать мини-статьей из тематического глянца. Особенно тренд подходит для экспертного контента.


Дополнительные эффекты: шрифты, динамичный текст, «волнистые» подписи на фото и видео.

giphy.gif

Такие истории делали несколько лет назад. Сегодня тренд вернулся в более аккуратном варианте. Уместно не всегда, но иногда стоит использовать.


«Залипалки».

giphy (1).gif

Короткие видео, как разрезается сочный апельсин, течет вода, размешивается кофе или вымешивается тесто. Чтобы создать такую историю можно наложить на видео замедленный эффект — получится завораживающее зрелище.


Искренность или фото и видео без «ретуши».

giphy (2).gif

Похоже, пользователям наскучили «идеальные» люди и жизни. Уже который год в тренде, натуральность. Поэтому фото и видео без макияжа и уж тем более без улучшения в фотошопе, в топе среди пользователей. Тренд актуален и для брендов.


Свой узнаваемый стиль.

Речь идет об оттенках на заднем фоне, редких шрифтах или других стилизованных элементах, по которым подписчики узнают вашу историю с первого взгляда.


Как сделать так, чтобы ваши истории увидело больше людей:

— публикуйте хотя бы одну историю каждый день, а затем сделайте перерыв в сторис на один-два дня. После этого следующая история, которую вы опубликуете, получит больший охват

— разрешите пользователям делиться вашей историей. Чтобы включить функцию — нажмите «Настройки». Затем «Конфиденциальность», «История» и включите параметры - «Разрешить повторный обмен историями» и «Разрешить общий доступ»

— добавляйте тематические хештеги

— указывайте геолокацию

— реагируйте на сторис других пользователей.

Источник: mc.today

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