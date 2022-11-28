Требуется Team Lead: 8 открытых вакансий для опытных IT-специалистов в Центральной Азии

Где работать опытным разработчикам в Казахстане, Кыргызстане и Узбекистане: 8 интересных вакансий.







Казахстан



Обязанности:



— анализ и декомпозиция задач, участие в их написании

— code review, контроль версий и разработка/поддержка ci/cd pipelines

— проектирование и архитектура модулей и сервисов, архитектура интеграций.

Требования:



— опыт не менее трех лет

— уверенные технические навыки как минимум в одной нативной дисциплине: Android: Kotlin, Java, iOS: Swift

— уверенное понимание работы сервисов в микросервисной архитектуре.











Обязанности:



— заниматься руководством и развитием команды продуктовых дизайнеров

— проводить ревью работы продуктовых дизайнеров

— взаимодействовать с другими продуктовыми командами и отделами компании.

Требования:



— опыт работы на аналогичной должности от года

— умение набирать команду, проводить собеседования

— понимание процессов разработки продукта и умение их выстраивать со стороны продуктового дизайна.







Обязанности:



— разработка форм и структуры аналитических отчетов

— организация работ по получению аналитических срезов и распределение задач в команде разработки BI отчетности

— находить проблемы в данных, доносить проблемы до соответствующих команд.

Требования:



— опыт работы аналитиком от трех лет

— знание и опыт использования SQL на уровне уверенного DML

— знание научных библиотек для анализа данных на Python.











Обязанности:



— проработка архитектуры и логики новой структуры ERP сервиса

— поддержка и доработка существующих микросервисов.

Требования:



— опыт руководства командой

— умение работать с микросервисами

— понимание современных шаблонов разработки распределенных систем и умение применения их на практике.

Кыргызстан

Project Manager в Kanda Software

Обязанности:



— внедрение лучших организационных практик в проектах

— сотрудничать с командами консалтинга и продаж

— способствовать развитию организации на региональном и глобальном уровнях.

Требования:



— опыт управления проектами не менее 3 лет

— уровень английского языка Upper-Intermediate или выше

— глубокое понимание всего цикла разработки продукта.











Обязанности:



— исправлять любые приоритетные ошибки, проблемы, отслеживаемые на платформах

— определять области улучшения кодовой базы

— работать со списком современных сервисов, таких как платежные системы, кредитные бюро, системы защиты от мошенничества, сервисы AWS и так далее.

Требования:



— три года опыта работы с PHP 7

— понимание таких баз данных, как PostgreSQL, MySql

— понимание принципов и закономерностей дизайна.

Узбекистан



Обязанности:



— управлять командой Front/backend-разработки

— руководить всей разработкой Front/Backend отдела ABS/Mobile/Web

— управлять CI/CD, DevSecOps.

Требования:



— опыт в позиции тимлида или руководителя разработки от трех лет на одном месте непрерывно

— опыт на крупных highload проектах

— отличные коммуникативные способности, открытость.











Обязанности:

— разрабатывать и внедрять веб-приложения

— взаимодействие с базами данных SQL

— следить за работой команды и приложения.

Требования:



— понимание шаблона MVC

— глубокие знания HTML и JavaScript

— минимум пять лет опыта работы с PHP и три года опыта работы с Laravel.