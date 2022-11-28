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Требуется Team Lead: 8 открытых вакансий для опытных IT-специалистов в Центральной Азии
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Сегодня в 11:45

Требуется Team Lead: 8 открытых вакансий для опытных IT-специалистов в Центральной Азии

Где работать опытным разработчикам в Казахстане, Кыргызстане и Узбекистане: 8 интересных вакансий.

Казахстан

Team Lead в АО «Банк ЦентрКредит»


Обязанности:


— анализ и декомпозиция задач, участие в их написании

— code review, контроль версий и разработка/поддержка ci/cd pipelines

— проектирование и архитектура модулей и сервисов, архитектура интеграций.

Требования:


— опыт не менее трех лет

— уверенные технические навыки как минимум в одной нативной дисциплине: Android: Kotlin, Java, iOS: Swift

— уверенное понимание работы сервисов в микросервисной архитектуре.


Product Design Team Lead в InDrive

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Обязанности:


— заниматься руководством и развитием команды продуктовых дизайнеров

— проводить ревью работы продуктовых дизайнеров

— взаимодействовать с другими продуктовыми командами и отделами компании.

Требования:


— опыт работы на аналогичной должности от года

— умение набирать команду, проводить собеседования

— понимание процессов разработки продукта и умение их выстраивать со стороны продуктового дизайна.


Team lead analyst BI в Adicom2000


Обязанности:


— разработка форм и структуры аналитических отчетов

— организация работ по получению аналитических срезов и распределение задач в команде разработки BI отчетности

— находить проблемы в данных, доносить проблемы до соответствующих команд.

Требования:


— опыт работы аналитиком от трех лет

— знание и опыт использования SQL на уровне уверенного DML

— знание научных библиотек для анализа данных на Python.


Руководитель группы разработки C#, ERP, Metazon в Ozon

тимлид


Обязанности:


— проработка архитектуры и логики новой структуры ERP сервиса

— поддержка и доработка существующих микросервисов.

Требования:


— опыт руководства командой

— умение работать с микросервисами

— понимание современных шаблонов разработки распределенных систем и умение применения их на практике.

Кыргызстан

Project Manager в Kanda Software

Обязанности:


— внедрение лучших организационных практик в проектах

— сотрудничать с командами консалтинга и продаж

— способствовать развитию организации на региональном и глобальном уровнях.

Требования:


— опыт управления проектами не менее 3 лет

— уровень английского языка Upper-Intermediate или выше

— глубокое понимание всего цикла разработки продукта.


Middle PHP Developer в SUN IT

тимлид


Обязанности:


— исправлять любые приоритетные ошибки, проблемы, отслеживаемые на платформах

— определять области улучшения кодовой базы

— работать со списком современных сервисов, таких как платежные системы, кредитные бюро, системы защиты от мошенничества, сервисы AWS и так далее.

Требования:


— три года опыта работы с PHP 7

— понимание таких баз данных, как PostgreSQL, MySql

— понимание принципов и закономерностей дизайна.

Узбекистан

Руководитель подразделения разработки в Davr Bank


Обязанности:


— управлять командой Front/backend-разработки

— руководить всей разработкой Front/Backend отдела ABS/Mobile/Web

— управлять CI/CD, DevSecOps.

Требования:


— опыт в позиции тимлида или руководителя разработки от трех лет на одном месте непрерывно

— опыт на крупных highload проектах

— отличные коммуникативные способности, открытость.


Senior PHP Laravel Developer в TechCells

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Обязанности:

— разрабатывать и внедрять веб-приложения

— взаимодействие с базами данных SQL

— следить за работой команды и приложения.

Требования:


— понимание шаблона MVC

— глубокие знания HTML и JavaScript

— минимум пять лет опыта работы с PHP и три года опыта работы с Laravel.

Узнайте первыми:

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Мы пишем о том, что помогает сориентироваться в новом мире и выбрать то, что нужно именно вам.