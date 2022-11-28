Требуется Team Lead: 8 открытых вакансий для опытных IT-специалистов в Центральной Азии

Где работать опытным разработчикам в Казахстане, Кыргызстане и Узбекистане: 8 интересных вакансий.
Казахстан
Team Lead в АО «Банк ЦентрКредит»
Обязанности:
— анализ и декомпозиция задач, участие в их написании
— code review, контроль версий и разработка/поддержка ci/cd pipelines
— проектирование и архитектура модулей и сервисов, архитектура интеграций.
Требования:
— опыт не менее трех лет
— уверенные технические навыки как минимум в одной нативной дисциплине: Android: Kotlin, Java, iOS: Swift
— уверенное понимание работы сервисов в микросервисной архитектуре.
Product Design Team Lead в InDrive
Обязанности:
— заниматься руководством и развитием команды продуктовых дизайнеров
— проводить ревью работы продуктовых дизайнеров
— взаимодействовать с другими продуктовыми командами и отделами компании.
Требования:
— опыт работы на аналогичной должности от года
— умение набирать команду, проводить собеседования
— понимание процессов разработки продукта и умение их выстраивать со стороны продуктового дизайна.
Team lead analyst BI в Adicom2000
Обязанности:
— разработка форм и структуры аналитических отчетов
— организация работ по получению аналитических срезов и распределение задач в команде разработки BI отчетности
— находить проблемы в данных, доносить проблемы до соответствующих команд.
Требования:
— опыт работы аналитиком от трех лет
— знание и опыт использования SQL на уровне уверенного DML
— знание научных библиотек для анализа данных на Python.
Руководитель группы разработки C#, ERP, Metazon в Ozon
Обязанности:
— проработка архитектуры и логики новой структуры ERP сервиса
— поддержка и доработка существующих микросервисов.
Требования:
— опыт руководства командой
— умение работать с микросервисами
— понимание современных шаблонов разработки распределенных систем и умение применения их на практике.
Кыргызстан
Project Manager в Kanda Software
Обязанности:
— внедрение лучших организационных практик в проектах
— сотрудничать с командами консалтинга и продаж
— способствовать развитию организации на региональном и глобальном уровнях.
Требования:
— опыт управления проектами не менее 3 лет
— уровень английского языка Upper-Intermediate или выше
— глубокое понимание всего цикла разработки продукта.
Middle PHP Developer в SUN IT
Обязанности:
— исправлять любые приоритетные ошибки, проблемы, отслеживаемые на платформах
— определять области улучшения кодовой базы
— работать со списком современных сервисов, таких как платежные системы, кредитные бюро, системы защиты от мошенничества, сервисы AWS и так далее.
Требования:
— три года опыта работы с PHP 7
— понимание таких баз данных, как PostgreSQL, MySql
— понимание принципов и закономерностей дизайна.
Узбекистан
Руководитель подразделения разработки в Davr Bank
Обязанности:
— управлять командой Front/backend-разработки
— руководить всей разработкой Front/Backend отдела ABS/Mobile/Web
— управлять CI/CD, DevSecOps.
Требования:
— опыт в позиции тимлида или руководителя разработки от трех лет на одном месте непрерывно
— опыт на крупных highload проектах
— отличные коммуникативные способности, открытость.
Senior PHP Laravel Developer в TechCells
Обязанности:
— разрабатывать и внедрять веб-приложения
— взаимодействие с базами данных SQL
— следить за работой команды и приложения.
Требования:
— понимание шаблона MVC
— глубокие знания HTML и JavaScript
— минимум пять лет опыта работы с PHP и три года опыта работы с Laravel.