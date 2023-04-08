Toyota намерена представить 10 моделей электромобилей до 2026 года

Новый глава компании обещает к 2026 году представить 10 новых моделей электромобилей и поднять ежегодные объемы их продаж до 1,5 миллионов штук.

Как подчеркнул Кодзи Сато, необходимо усиливать позиции гибридов и подзаряжаемых гибридов. Именно Toyota в конце прошлого века одной из первых освоила выпуск гибридных автомобилей Prius и сделала этот тип транспортных средств относительно массовым уже в текущем столетии.

На рынках стран с развитой экономикой ставка будет делаться на семейство аккумуляторных электромобилей bZ, а в США к 2025 году может быть налажен локальный выпуск электрического кроссовера для местного рынка. Ассортимент электромобилей Toyota для китайского рынка к следующему году пополнится двумя новыми моделями. В Азии в целом компания готова делать ставку как на компактные электромобили, так и на аккумуляторные пикапы.

Источник: 3dnews.ru