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Toyota намерена представить 10 моделей электромобилей до 2026 года
93
Главный

Сегодня в 09:49

Toyota намерена представить 10 моделей электромобилей до 2026 года

Новый глава компании обещает к 2026 году представить 10 новых моделей электромобилей и поднять ежегодные объемы их продаж до 1,5 миллионов штук.

Как подчеркнул Кодзи Сато, необходимо усиливать позиции гибридов и подзаряжаемых гибридов. Именно Toyota в конце прошлого века одной из первых освоила выпуск гибридных автомобилей Prius и сделала этот тип транспортных средств относительно массовым уже в текущем столетии.

На рынках стран с развитой экономикой ставка будет делаться на семейство аккумуляторных электромобилей bZ, а в США к 2025 году может быть налажен локальный выпуск электрического кроссовера для местного рынка. Ассортимент электромобилей Toyota для китайского рынка к следующему году пополнится двумя новыми моделями. В Азии в целом компания готова делать ставку как на компактные электромобили, так и на аккумуляторные пикапы.

Источник: 3dnews.ru

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#технологии #электромобили #электрокар #toyota #электродвигатели
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