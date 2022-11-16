Топ-10 международных школ в ОАЭ, где могут учиться ваши дети

Не в каждой стране можно найти такое количество школ, которые предлагают первоклассные возможности обучения, как в ОАЭ. Из года в год в регионе открывается много международных школ. Подробнее об этом в материале.







Где: Дубай



Дата основания: 2015

Swiss International Scientific School Dubai — международная школа для мальчиков и девочек от трех лет. Ндинственная в Дубае предлагает учебную программу международного и швейцарского уровня. Школу основал швейцарский финансист и акционер Омар Даниал после того, как переехал в ОАЭ с шестью детьми. Его мотивировало желание обеспечить им образование высшего качества.







Где: Абу-Даби

Дата основания: 2009

Школа была основана в сентябре 2009 года и в настоящее время насчитывает больше 1700 учащихся более чем 70 национальностей.

Британская международная школа в Абу-Даби — часть образовательной группы Nord Anglia. Отдел международных школ Nord Anglia Education предоставляет британское образование для детей в возрасте от 2 до 18 лет в 55 международных школах с более чем 50 000 учащихся.







Где: Дубай

Дата основания: 1975

Первоначальный кампус на Шейх-Зайд-роуд был начальной школой, а во втором кампусе на Аравийских ранчо, в Дубае, учатся ученики начальной, средней и старшей школы.

Учащиеся средней школы следуют британской учебной программе, а учащиеся 11 класса сдают экзамены GCSE.







Где: Дубай

Дата основания: 1978

Основанная в 1978 году, школа обучает детей в возрасте от 7 до 13 лет и расположена в районе Аль-Суфух в Дубае. Студенты готовятся к британским экзаменам GCSE и A-Level.

Дубайский колледж — одно из самых престижных учебных заведений ОАЭ. Он всегда показывает хорошие результаты среди других британских школ за рубежом.







Где: Абу-Даби

Дата основания: 2011

Американская академия GEMS — это частная школа в городе Халифа. Она предлагает американскую учебную программу. Член образовательной сети школ GEMS.







Где: Дубай

Дата основания: 2005

Школа была основана первым директором школы Питером Дейли в 2005 году с 35 студентами и располагалась на территории Oud Metha — Дубайской англоязычной школы — старейшего британского учебного заведения Дубая.

На данный момент здесь обучается более 2000 школьников.







Где: Дубай

Дата основания: 2005

Школа предлагает систему обучения, основанную на общих базовых стандартах США. Это частное учебное заведение, управляемое компанией Taaleem.







Где: Дубай

Дата основания: 2005

Universal American School — это всемирно аккредитованная американская школа в Дубае, которая предоставляет высококачественное образование более чем 1000 ученикам 70 разных национальностей. Расположена в Dubai Festival City.

Учебное заведение предлагает лучшие программы обучения. Выпускники вырастают будущих студентов Лиги Плюща.







Где: Шарджа

Дата основания: 1975

Это немецкая международная школа в Шардже в ОАЭ, которая была основана в 1976 году. Предлагает немецкую систему образования.







Где: Дубай

Дата основания: 2008

Частная школа в Дубае, основанная в 1989 году. Находится в центре Jumeirah в районе Al Safa. HES — начальная школа для детей возраста от трех до 11 лет, одна из лучших в Дубае. Учебная программа британская.