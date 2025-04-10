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  • Наш Человек в общении с окружением честен и справедлив, порядочен и верен

  • Вы доверяете ему и уверены в его искренности

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  • Наш Человек неравнодушен и готов вместе с нами создавать добрые дела

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7 лучших ресторанов Душанбе для любителей азиатской кухни
Город Душанбе

03.04.2025

7 лучших ресторанов Душанбе для любителей азиатской кухни

Для любителей азиатской кухни мы подготовили подборку ресторанов, где можно попробовать разнообразные блюда и провести время в приятной атмосфере.


HUA, @hua.dushanbe

Аутентичная китайская кухня, стильный интерьер и изысканная подача блюд делают это место идеальным для уютного и приятного отдыха.


«КАЯ», @kaya_dushanbe

В ресторане «КАЯ» представлены блюда корейской, японской и еврейской кухонь, чтобы каждый гость мог найти для себя что-то особенное.


Masitta, @cafe.masitta.tj

Любителям корейских десертов и выпечки это место наверняка придется по вкусу. В кафе Masitta можно также попробовать ароматный кофе и различные угощения.


«Якитория», @yakitoriya_tj

Ресторан японской кухни, где вы сможете попробовать разнообразные блюда, от классических суши до уникальных японских деликатесов, и насладиться уютной атмосферой.


Kimchi, @kimchi.tj

Уютное корейское кафе в центре Душанбе предлагает гостям разнообразные блюда корейской кухни и приятную атмосферу для комфортного отдыха.


«Лунг Чен», @lungchendushanbe

Китайский ресторан, где блюда готовит повар из Китая, предлагая настоящие традиционные рецепты и оригинальные блюда.


Lanzhou, @lanzhou.tj

Здесь вы сможете попробовать блюда восточноазиатской кухни и провести время в уютной атмосфере.

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