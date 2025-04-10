7 лучших ресторанов Душанбе для любителей азиатской кухни

Для любителей азиатской кухни мы подготовили подборку ресторанов, где можно попробовать разнообразные блюда и провести время в приятной атмосфере.
HUA, @hua.dushanbe
Аутентичная китайская кухня, стильный интерьер и изысканная подача блюд делают это место идеальным для уютного и приятного отдыха.
«КАЯ», @kaya_dushanbe
В ресторане «КАЯ» представлены блюда корейской, японской и еврейской кухонь, чтобы каждый гость мог найти для себя что-то особенное.
Masitta, @cafe.masitta.tj
Любителям корейских десертов и выпечки это место наверняка придется по вкусу. В кафе Masitta можно также попробовать ароматный кофе и различные угощения.
«Якитория», @yakitoriya_tj
Ресторан японской кухни, где вы сможете попробовать разнообразные блюда, от классических суши до уникальных японских деликатесов, и насладиться уютной атмосферой.
Kimchi, @kimchi.tj
Уютное корейское кафе в центре Душанбе предлагает гостям разнообразные блюда корейской кухни и приятную атмосферу для комфортного отдыха.
«Лунг Чен», @lungchendushanbe
Китайский ресторан, где блюда готовит повар из Китая, предлагая настоящие традиционные рецепты и оригинальные блюда.
Lanzhou, @lanzhou.tj
Здесь вы сможете попробовать блюда восточноазиатской кухни и провести время в уютной атмосфере.