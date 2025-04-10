7 лучших ресторанов Душанбе для любителей азиатской кухни

Для любителей азиатской кухни мы подготовили подборку ресторанов, где можно попробовать разнообразные блюда и провести время в приятной атмосфере.

HUA, @hua.dushanbe

Аутентичная китайская кухня, стильный интерьер и изысканная подача блюд делают это место идеальным для уютного и приятного отдыха.





«КАЯ», @kaya_dushanbe

В ресторане «КАЯ» представлены блюда корейской, японской и еврейской кухонь, чтобы каждый гость мог найти для себя что-то особенное.





Masitta, @cafe.masitta.tj

Любителям корейских десертов и выпечки это место наверняка придется по вкусу. В кафе Masitta можно также попробовать ароматный кофе и различные угощения.





«Якитория», @yakitoriya_tj

Ресторан японской кухни, где вы сможете попробовать разнообразные блюда, от классических суши до уникальных японских деликатесов, и насладиться уютной атмосферой.





Kimchi, @kimchi.tj

Уютное корейское кафе в центре Душанбе предлагает гостям разнообразные блюда корейской кухни и приятную атмосферу для комфортного отдыха.





«Лунг Чен», @lungchendushanbe

Китайский ресторан, где блюда готовит повар из Китая, предлагая настоящие традиционные рецепты и оригинальные блюда.





Lanzhou, @lanzhou.tj

Здесь вы сможете попробовать блюда восточноазиатской кухни и провести время в уютной атмосфере.