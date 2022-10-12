Перейти на офицальную страницу WE Project в Facebook Перейти на офицальную страницу WE Project во Вконтакте Перейти на офицальную страницу WE Project в Instagram
RUS
ENG KAZ
WE
Перейти на офицальную страницу WE Project в Facebook Перейти на офицальную страницу WE Project во Вконтакте Перейти на офицальную страницу WE Project в Instagram
KAZ RUS ENG

Порекомендовать героя

WE важно, кто рядом с нами и нашими семьями. МЫ стремимся делать так, чтобы вокруг нас были надежные люди, которым можно доверять. Рекомендуя людей, обратите внимание на наши ценности и ориентиры.

    Наши люди WE:

  • Наш Человек стремится создавать то, что улучшает жизнь людей

  • Наш Человек в общении с окружением честен и справедлив, порядочен и верен

  • Вы доверяете ему и уверены в его искренности

  • Наш Человек живет полной жизнью: любимая семья, достойное окружение, любимое дело, интересное хобби

  • Наш Человек всегда идет вперед и развивается

  • Наш Человек неравнодушен и готов вместе с нами создавать добрые дела

Далее
Порекомендовать героя

Выберете одну или нескольо рубрик, в которую вы рекомендуете человека


Закрыть поиск
ВАША ЗАЯВКА ПРИНЯТА

Спасибо за неравнодушие!
Нам важно узнавать о достойных людях, чтобы рассказывать о них городу!

Вернуться на главную

Подписаться на рассылку

Array
(
    [SRC] => 
    [WIDTH] => 0
    [HEIGHT] => 0
)
tom-kruz-stanet-pervym-akterom-kotoryy-vyydet-v-otkrytyy-kosmos-vo-vremya-s-emok
Том Круз станет первым актером, который выйдет в открытый космос во время съемок
123
Главная
/
Возможности
/
Новости

Сегодня в 10:26

Том Круз станет первым актером, который выйдет в открытый космос во время съемок

Том Круз отправится на международную космическую станцию и совершит выход в открытый космос во время съемок фильма.

Круз сыграет «невезучего парня, который окажется единственным человеком, способным спасти Землю». Название картины и даты съемок не уточняются.

Режиссером выступит Даг Лайман, снявший ленты о Джейсоне Борне и фантастический боевик «Грань будущего» с Крузом в главной роли. Режиссеру тоже придется отправиться к МКС.

Том Круз станет первым гражданским лицом, которое совершит выход в открытый космос за пределы МКС. Большая часть сцен нового фильма будет снята на Земле.

Источник: daily.afisha.ru

Узнайте первыми:

Подписаться на рассылку WE project!

Мы пишем о том, что помогает сориентироваться в новом мире и выбрать то, что нужно именно вам.

#фильм #актер #космос #съемки #томкруз
Поиск по сайту:
C ЭТОЙ СТАТЬЕЙ ЧИТАЮТ
Диджей из Казахстана Imanbek номинирован на Грэмми
1138
К праздникам в Казахстане назначены дополнительные поезда
1935
В Ташкенте откроется филиал турецкого университета
1057
Подписаться

Мы пишем о том, что помогает сориентироваться в новом мире и выбрать то, что нужно именно вам.