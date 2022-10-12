Том Круз станет первым актером, который выйдет в открытый космос во время съемок

Том Круз отправится на международную космическую станцию и совершит выход в открытый космос во время съемок фильма.

Круз сыграет «невезучего парня, который окажется единственным человеком, способным спасти Землю». Название картины и даты съемок не уточняются.

Режиссером выступит Даг Лайман, снявший ленты о Джейсоне Борне и фантастический боевик «Грань будущего» с Крузом в главной роли. Режиссеру тоже придется отправиться к МКС.

Том Круз станет первым гражданским лицом, которое совершит выход в открытый космос за пределы МКС. Большая часть сцен нового фильма будет снята на Земле.

Источник: daily.afisha.ru