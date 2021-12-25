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«Тинькофф» запустил «Академию инвестиций» — платформу с бесплатными курсами для инвесторов
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Сегодня в 10:25

«Тинькофф» запустил «Академию инвестиций» — платформу с бесплатными курсами для инвесторов

На платформе будут собраны курсы по финансам и образовательные программы от «Тинькофф Инвестиций», экономических кафедр университетов, крупнейших аналитических компаний и инвестиционных домов и других.

В «Академии инвестиций» собраны адаптированные программы для людей разного возраста и уровня знаний — например, для школьников и специалистов.

Пользователи смогут изучить материалы о фондовом рынке, финансовых инструментах, макроэкономике и аналитике в виде подкастов, видеоуроков и в других форматах.

Базовые курсы уже можно пройти в приложении «Тинькофф Инвестиций». Они подходят для тех, кто еще планирует или только начал инвестировать. Каждый курс состоит из теоретической части, вопросов для самопроверки и заключительного экзамена.

Источник: vc.ru

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#курсы #инвестиции #финансы #тинькофф #академия
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