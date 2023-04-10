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Тимоти Шаламе сам исполнит все песни в байопике о Бобе Дилане
68
Главный

Сегодня в 10:09

Тимоти Шаламе сам исполнит все песни в байопике о Бобе Дилане

Американский актер Тимоти Шаламе самостоятельно исполнит все песни в биографическом фильме про Боба Дилана, где он играет главную роль.

Режиссер картины Джеймс Мэнголд рассказал, что начало съемок байопика запланировано на август этого года. Других новых подробностей о фильме пока нет.

Фильм расскажет об отходе Дилана от фолк- и кантри-музыки и становлении в статусе звезды рок-н-ролла. В сюжете появятся Вуди Гатри, Пит Сигер и Джоан Баез, однако исполнители ролей еще не выбраны.

Источник: daily.afisha.ru

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