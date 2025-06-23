TikTok запускает инструменты на базе ИИ для преобразования текста в видеорекламу

На фестивале Cannes Lions TikTok анонсировал новые инструменты на базе искусственного интеллекта. Теперь бренды могут превращать текстовые описания и изображения в пятисекундные рекламные ролики с помощью линейки Symphony.

Инструменты расширяют предыдущие ИИ-возможности TikTok, включая создание цифровых аватаров для продвижения товаров.

Социальные платформы активно внедряют ИИ для автоматизации контент-модерации, борьбы с фейками и упрощения производства рекламы. Meta также тестирует подобные решения для Facebook и Instagram.