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TikTok совместно с Astana Hub запустят образовательный проект для стартапов
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Сегодня в 11:22

TikTok совместно с Astana Hub запустят образовательный проект для стартапов

TikTok совместно с Astana Hub запустят образовательный проект для стартапов TikTok StartUp Academy.

В рамках проекта предприниматели познакомятся с маркетинговыми инструментами TikTok, научатся создавать аутентичный контент вместо классической рекламы и узнают, как достичь успеха на платформе и привлечь внимание сообщества к своему продукту.

Участие бесплатно, но количество мест ограничено. 300 стартапов получат доступ к вебинарам с экспертами TikTok for Business, а первые двадцать участников, успешно сдавших экзамен, посетят офлайн-воркшопы в Астане. По итогам обучения лучшие проекты получат гранты на продвижение в TikTok.

Подать заявку на участие можно до 9 октября на официальной странице TikTok StartUp Academy. Открытие программы состоится 14 октября.

Официальное открытие программы состоится 14 октября. Программа обучения рассчитана на десять дней: вебинары будут проходить каждый день с 17 по 21 октября, а офлайн-воркшопы состоятся в Астане 26 и 27 октября.

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#образование #стартап #astanahub #программы #tiktok
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Мы пишем о том, что помогает сориентироваться в новом мире и выбрать то, что нужно именно вам.