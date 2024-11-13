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TikTok объявляет конкурс при поддержке Министерства просвещения и Министерства науки и высшего образования РК
Новости Центральной Азии и мира

06.11.2024

TikTok объявляет конкурс при поддержке Министерства просвещения и Министерства науки и высшего образования РК

Ведущая платформа для просмотра и создания коротких видеороликов TikTok запускает конкурс #УчителяКазахстана при поддержке Министерства просвещения Республики Казахстан и Министерства науки и высшего образования Республики Казахстан. Конкурс проходит третий год подряд, и в нем могут принять участие как школьные учителя, так и преподаватели колледжей и учреждений высшего образования: для участия им нужно опубликовать на платформе познавательные видеоролики о своем предмете.

В 2022 году платформа TikTok при поддержке Министерства просвещения РК впервые запустила конкурс для школьных учителей со всей страны, а в 2023 году благодаря партнерству с Министерством науки и высшего образования к участию в конкурсе были приглашены и преподаватели высших учебных заведений. Инициатива #УчителяКазахстана вдохновила множество преподавателей по всей стране начать делиться знаниями с аудиторией платформы. Победители конкурса прошлых лет, среди которых Ботагоз Омарова, Игорь Гноевой, Хайдар Мурзахметов, смогли завоевать любовь широкой аудитории, собирая миллионы лайков на свои видеоролики. По хештегу #УчителяКазахстана на текущий момент создано почти 20 тысяч публикаций.

Хайдар Мурзахметов, учитель физики, победитель конкурса #УчителяКазахстана 2023 года

Конкурс #УчителяКазахстана стал для меня важной ступенью в развитии и как автора контента, и как учителя. Благодаря конкурсу я научился находить новые подходы к созданию образовательного контента и делиться своими знаниями в увлекательной форме. Это позволило мне выйти за рамки традиционного преподавания и найти способ донести сложные темы до учеников более понятно и интересно. Для меня было особенно приятно видеть, как мои ученики начали обсуждать физику, делиться своими мыслями и даже подходить с новыми идеями для экспериментов.

Ботагоз Омарова, учитель русского языка и литературы, победитель конкурса #УчителяКазахстана 2023 года

До конкурса я год вела свой аккаунт в TikTok и у меня было 35 тысяч подписчиков, во время конкурса на меня подписалось 100 тысяч человек. Тогда я поняла, что двигаюсь в нужном направлении. Загляните под любой мой образовательный ролик — масса положительных комментариев обо мне как об учителе. Думаю, это и есть признание того, что TikTok как площадка для получения знаний — это большая подмога для подрастающего поколения. Я думала о том, что если записывать ролики как обычный учитель, то скорее всего я не смогу зацепить внимание своих молодых подписчиков. Поэтому решила, что мне нужен неординарный подход! И это сыграло ключевую роль в моем продвижении в TikTok.

Игорь Гноевой, учитель начальных классов, победитель конкурса #УчителяКазахстана 2023 года

Благодаря конкурсу #УчителяКазахстана я продолжил развивать свой аккаунт, и сейчас он пользуется достаточной популярностью у молодых специалистов, которые ищут познавательную информацию. Мой совет для начинающих авторов: если вы пользуетесь платформой, создаете контент, то очень трепетно и очень тщательно относитесь к своей деятельности в TikTok. Проверяйте каждое слово, каждое движение, которые вы выставляете на просторы интернета, и не забывайте, что вы педагоги и несете в массы добро и знания.

Партнерами инициативы в этом году снова стали Министерство просвещения и Министерство науки и высшего образования РК. Официальными амбассадорами проекта стали учитель химии Улан Усенов, @wannabeteacher, а также победители конкурса прошлого года Хамза Дәулетбек, @khamza_d и Хайдар Мурзахметов, @neverhaid. Амбассадоры проведут специальный вебинар для преподавателей, где расскажут о том, как создавать познавательный контент так, чтобы он был интересен широкой аудитории TikTok.

Мереке Амангелдыкызы, пресс-секретарь Министерства просвещения Республики Казахстан

Мы надеемся, что совместный проект с TikTok вдохновит еще больше педагогов на поиск творческих подходов к обучению и покажет, что учеба может быть увлекательной, а визуальные и интерактивные форматы помогут учителям донести материал более доступно и интересно. Надеюсь, проект принесет много вдохновения и новых идей как для педагогов, так и для учеников.

Жанна Есинбаева, заместитель председателя Комитета высшего и послевузовского образования МНВО РК

Мы уже второй год подряд поддерживаем конкурс #УчителяКазахстана. Данный проект является важным для нас, так как дает возможность преподавателям продвигать науки на широкую аудиторию, делиться знаниями в увлекательном формате и повышать интерес жителей страны к образованию. Мы рады, что TikTok стал площадкой, на которой пользователи получают доступ к знаниям и возможность расширять свой кругозор, а педагоги - развиваться в творчестве и раскрывать свои таланты с новой стороны.

К участию в конкурсе приглашаются школьные учителя и преподаватели колледжей и вузов, которые создают познавательный контент в TikTok или хотят начать его создавать. С 4 ноября по 3 декабря 2024 года участникам нужно будет публиковать на платформе короткие познавательные видеоролики, соответствующие их предмету. Важно, чтобы длительность роликов была не менее 30 секунд, использовался хештег конкурса #учителяказахстана.

В этом году победителями национального соревнования станут три участника из числа учителей или преподавателей высших учебных заведений. Их определят на основании совокупности критериев, среди которых количество лайков, количество просмотров, качество видеороликов и соответствие преподаваемой дисциплине.

Победители конкурса получат смартфоны iPhone 16 Pro, которые помогут им создавать еще более качественный видеоконтент и продолжать развиваться в TikTok. Подробные правила доступны на странице конкурса в приложении TikTok.

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