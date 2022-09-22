TikTok Now, реклама в YouTube Shorts и другие обновления социальных сетей, о которых стоит знать

Рассказываем о последних обновлениях в Telegram, Instagram, TikTok и других социальных сетях.







TikTok





TikTok представил новую функцию TikTok Now. Его идея в том, чтобы один раз в сутки публиковать фото или видео на фронтальную и тыловую камеры телефона и таким образом показать нечто не постановочное.

Пользователи из разных стран получат доступ к функции TikTok Now по-разному. У американцев она появится в базовом приложении, а для некоторых других регионов будет выпущено отдельное приложение.





YouTube











YouTube поможет любителям Shorts зарабатывать в рамках размещения рекламных роликов до и после пользовательского контента. Сервис будет показывать рекламу без ограничений по времени.

Также на платформе появится функция создания платных образовательных курсов. В плеере не будет рекламы, внешних ссылок и рекомендаций. Доступ к новому плееру будет открыт избранным партнерам, в число которых входят EDpuzzle, Google Classroom, Purdue University и Purdue Global.

Появились и новые инструменты для создания образовательного контента на платформе, например, викторины. Авторы смогут установить их на вкладке сообщества своего канала.





Telegram











Команда Telegram выпустила новую версию мессенджера с большим количеством изменений. Реализованы нововведения при входе в аккаунт, реакции без границ и эмодзи-статусы.

Пользователи могут получать коды авторизации не только через SMS, но и на электронную почту. Можно использовать функцию «Войти с помощью Apple» или «Войти с помощью Google».

Обладатели подписки Telegram Premium могут использовать в качестве реакций не только стандартные, но и любые из тысяч пользовательских эмодзи. Стала доступна отправка до трех реакций на одно сообщение.





Instagram











Сеть тестируют новый вариант монетизации. Функция получила название «Подарки», она позволяет авторам зарабатывать деньги с помощью Reels.

Instagram расширит функцию репоста на публикации и ролики. Официально ее пока не анонсировали, но в ближайшее время начнется тестирование среди избранных пользователей.





WhatsApp











WhatsApp превращается в суперприложение. Пользователи WhatsApp из Индии получили возможность совершать покупки прямо в мессенджере. Жители Индии теперь покупать бакалею, благодаря интеграции WhatsApp с местным онлайн-супермаркетом JioMart.





«Вконтакте»





Социальная сеть «ВКонтакте» сообщила о планах по внедрению нового дизайна личных профилей пользователей.

Пользователи площадки получат возможность создавать большие обложки с любыми фоновыми изображениями. На самом заметном месте в профиле будет размещаться наиболее актуальный контент с учетом интересов самого пользователя.

Профиль позволит размещать мини-приложения с сервисами для сетевой аудитории и подписчиков.