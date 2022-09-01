TikTok for Business. Какие инструменты предлагает платформа для предпринимателей в Казахстане

TikTok — ведущая платформа для просмотра и создания коротких видео — не только завоевала сердца миллиарда пользователей по всей планете, но и стала важной частью маркетинговых бюджетов как крупных корпораций, так и малого и среднего бизнеса. О том, как ей удалось этого достичь, стать местом, где бренды переосмысляют свой подход к рекламе, и какие задачи она помогает решать казахстанским компаниям, читайте в материале.







Анастасия Панина, генеральный директор Global Business Solutions TikTok в Восточной Европе





О TikTok

Больше года назад я стала лидером команды Global Business Solutions TikTok в Восточной Европе и Центральной Азии. Мы помогаем брендам органично встроиться в сообщество платформы и решить поставленные бизнес-задачи. Создавать TikToks вместо классической рекламы и достигать результатов.

Если раньше бренды боролись за внимание аудитории только друг с другом, сегодня они конкурируют со всем доступным контентом — с сериалами, влогами, играми. А TikTok — это платформа, на которой ролики брендов смотрят так же охотно, как первую серию долгожданного сериала.

Философию TikTok характеризуют три слова: мост, холст и окно. TikTok как мост соединяет людей с помощью видео-формата коммуникации. Платформа служит холстом для творчества и самовыражения любого человека в безопасной и инклюзивной среде. И TikTok — это окно в мир, полный прекрасных и удивительных вещей, новых знаний и открытий.

Ключевой приоритет нашей компании — безопасность пользователей и партнеров на платформе. В TikTok есть правила сообщества, и мы регулярно публикуем отчеты о том, как обеспечиваем их соблюдение в отношении контента.

Аудитория TikTok

В прошлом году аудитория платформы достигла миллиарда пользователей по всему миру, чем мы гордимся. Это и подростки, и их родители, взрослая аудитория и даже пенсионеры. В TikTok приходят люди разных возрастов и финансовых возможностей.

О разнообразии аудитории TikTok и ее зрелости можно судить по контенту, который популярен на платформе. Это уже давно не только танцы и липсинги. Больше всего наше сообщество интересует содержательный и познавательный контент: видео о путешествиях, спортивные лайфхаки, бьюти-туториалы, советы стилистов, обзоры техники и автомобилей, стриминг видеоигр и околонаучные темы. В TikTok можно найти самую разную аудиторию и быстрее вовлечь ее во взаимодействие. Если говорить именно об аудитории из Казахстана, мы видим, как пользователи замотивированы в развитии и коллаборациях.





Продвижение бизнеса в TikTok

Команда TikTok for Business занимается тем, чтобы сделать вход на платформу для брендов максимально простым и эффективным. Мы создаем инновационные рекламные инструменты, проводим образовательные вебинары и поддерживаем бренд на каждом этапе работы. В Казахстане платформа со всеми рекламными возможностями стала доступна в прошлом году.

Для начала работы с TikTok не нужен большой бюджет и дорогой продакшен. Достаточно креативной идеи и смартфона.

Например, один из самых доступных инструментов в TikTok — формат нативной видеорекламы In-Feed Ads. Его могут позволить себе даже бренды с небольшим маркетинговым бюджетом. Благодаря In-Feed Ads можно органично встраивать видеоролики из собственного аккаунта в ленту рекомендаций пользователей. Это позволяет направлять пользователей на сайт, страницу скачивания приложений, внутренние страницы TikTok или на внешние страницы бренда, где можно приобрести рекламируемый товар.

Если вы как бренд приходите на платформу с целью в ограниченный срок получить гарантированные охваты, для этого есть премиальные видеообъявления TopView. Они погружают пользователя в нарратив бренда сразу при открытии приложения.

Но один из самых популярных инструментов — Hashtag Challenge. Это уникальное решение, благодаря которому бренд вовлекает пользователей в коммуникацию, делает их авторами брендированного контента и вдохновляет поделиться своим видением рекламных сообщений со всеми. А если добавить ко всему этому коллаборацию с TikTok-креатором — результат удивит. Так поступил, например, Samsung, пригласив топовых казахстанских креаторов из Yolo House и Bip House рассказать о новом смартфоне Galaxy A.

Часто хэштег-челленджи дополняются специальными брендированными фильтрами Branded Effect в 2D или 3D форматах, которые делают опыт пользователей более вовлекающим и запоминающимся.

Но при обилии рекламных инструментов для нас важно, чтобы у брендов была возможность максимально просто и эффективно привлекать к сотрудничеству TikTok-креаторов. Это взаимовыгодная история для обеих сторон: бренд делает свою коммуникацию еще более привлекательной для широкой аудитории, а креатор может зарабатывать на своем творчестве в TikTok. Один из рекламных форматов, который помогает это сделать, — Spark Ads. Благодаря ему можно органично продвигать ролики креаторов, принявших участие в рекламной кампании бренда, прямо из их аккаунтов.

Одна из главных задач, с которой бренды приходят в TikTok, — увеличение продаж. Пример инструмента, который позволяет сделать путь пользователя от знакомства до покупки максимально простым и удобным, — Collection Ads. Благодаря ему в видео бренда интегрируются продуктовые карточки, мгновенная витрина или страница товара, где пользователь может сразу ознакомиться с вашим предложением и бесшовно перейти к покупке.





Рекомендации

Будьте искренними и внимательными к тому, чем живет ваша аудитория в TikTok. Живой диалог и ваше стремление разделить их интересы принесут гораздо больше результата, чем сложные сценарии и дорогой продакшен. Аудитория позитивно воспринимает контент, вписывающийся в тренды платформы, и ценит бренды, способные быстро стать их частью.

Главное — не бойтесь экспериментировать. Раскройте свою креативность. Дайте бренду рассказать свою уникальную историю и зазвучать на весь мир так же, как это делают TikTok-креаторы. И результат не заставит себя ждать.