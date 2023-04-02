Перейти на офицальную страницу WE Project в Facebook Перейти на офицальную страницу WE Project во Вконтакте Перейти на офицальную страницу WE Project в Instagram
RUS
ENG KAZ
WE
Перейти на офицальную страницу WE Project в Facebook Перейти на офицальную страницу WE Project во Вконтакте Перейти на офицальную страницу WE Project в Instagram
KAZ RUS ENG

Порекомендовать героя

WE важно, кто рядом с нами и нашими семьями. МЫ стремимся делать так, чтобы вокруг нас были надежные люди, которым можно доверять. Рекомендуя людей, обратите внимание на наши ценности и ориентиры.

    Наши люди WE:

  • Наш Человек стремится создавать то, что улучшает жизнь людей

  • Наш Человек в общении с окружением честен и справедлив, порядочен и верен

  • Вы доверяете ему и уверены в его искренности

  • Наш Человек живет полной жизнью: любимая семья, достойное окружение, любимое дело, интересное хобби

  • Наш Человек всегда идет вперед и развивается

  • Наш Человек неравнодушен и готов вместе с нами создавать добрые дела

Далее
Порекомендовать героя

Выберете одну или нескольо рубрик, в которую вы рекомендуете человека


Закрыть поиск
ВАША ЗАЯВКА ПРИНЯТА

Спасибо за неравнодушие!
Нам важно узнавать о достойных людях, чтобы рассказывать о них городу!

Вернуться на главную

Подписаться на рассылку

Array
(
    [SRC] => 
    [WIDTH] => 0
    [HEIGHT] => 0
)
the-limba-predstavil-chetvertyy-studiynyy-al-bom-celine
The Limba представил четвертый студийный альбом Celine
39
Главный

Сегодня в 10:58

The Limba представил четвертый студийный альбом Celine

Celine выполнен в ретро-поп стилистике: звучание и визуальное оформление вдохновлено танцевальной поп-музыкой и ностальгией по 80-м годам, а инструменталы отличаются обильным использованием синтезаторов.

В песнях The Limba обращается к девушке, в которую безответно влюблен. Герой раз за разом теряет шансы на то, чтобы быть с ней вместе, страдает от неразделенных чувств и вспоминает ее даже спустя время, уже будучи в отношениях с другой.

Альбом открывается треком «Уляля», в котором исполнитель знакомит слушателей со своей любовью: яркой, красивой девушкой, ловящей на себе восхищенные взгляды прохожих. Герой понимает, что она разобьет ему сердце, но все равно хочет быть к ней как можно ближе.

Единственный фит на альбоме — «Зайка моя», записанная с MORGENSHTERN.

Слушать альбом: thelimba.band

Релиз второй чести Celine планируется в ближайшие месяцы.

Узнайте первыми:

Подписаться на рассылку WE project!

Мы пишем о том, что помогает сориентироваться в новом мире и выбрать то, что нужно именно вам.

#музыка #музыкальныйальбом #треки #thelimba #чтопослушать
Поиск по сайту:
C ЭТОЙ СТАТЬЕЙ ЧИТАЮТ
Каскадеры из Казахстана снялись в фильме Ридли Скотта про Наполеона
581
В торгово-экономическом колледже Казпотребсоюза открылись две учебно-практические лаб...
1835
В сети появился трейлер фильма «Воспламеняющая взглядом». Он основан на романе Стивен...
890
Подписаться

Мы пишем о том, что помогает сориентироваться в новом мире и выбрать то, что нужно именно вам.