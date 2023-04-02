The Limba представил четвертый студийный альбом Celine

Celine выполнен в ретро-поп стилистике: звучание и визуальное оформление вдохновлено танцевальной поп-музыкой и ностальгией по 80-м годам, а инструменталы отличаются обильным использованием синтезаторов.

В песнях The Limba обращается к девушке, в которую безответно влюблен. Герой раз за разом теряет шансы на то, чтобы быть с ней вместе, страдает от неразделенных чувств и вспоминает ее даже спустя время, уже будучи в отношениях с другой.

Альбом открывается треком «Уляля», в котором исполнитель знакомит слушателей со своей любовью: яркой, красивой девушкой, ловящей на себе восхищенные взгляды прохожих. Герой понимает, что она разобьет ему сердце, но все равно хочет быть к ней как можно ближе.

Единственный фит на альбоме — «Зайка моя», записанная с MORGENSHTERN.

Слушать альбом: thelimba.band

Релиз второй чести Celine планируется в ближайшие месяцы.