The Limba, Colorit и ИК: музыканты, чья карьера началась благодаря социальным сетям

Истории этих исполнителей вдохновляют. Потому что это именно тот случай, когда музыканты смогли сами, без участия продюсеров, успешно начать творческий путь через социальные сети.





Перспективный молодой певец и продюсер Мади Токтаров. Свой творческий путь он начал в 2015 году с записи каверов и экспериментов с музыкой. Совместно с Dequine они записывали каверы и выкладывали их в социальные сети: Instagram и YouTube. За этим последовали записи альбомов, гастроли и совместные треки с другими молодыми исполнителями: The Limba, Bonapart, abdr., Qontrast, Скриптонит и Zivert. Исполнитель часто радует поклонников новыми треками.





Казахстанский поп-исполнитель Мухаметкали не сразу занялся творчеством. Он пробовал себя в разных профессиях, но в один момент рискнул. Имя исполнителя стало известным после ошеломительной популярности трека «Обманула». В короткие сроки парень записал альбом и выложил в сеть. The Limba радует своих поклонников альбомами и коллаборациями с популярными певцами, такими как Andro, M`Dee, EgorKreed и Джиган. Их можно услышать в новом альбоме певца ANIMA.





Данеля — казахстанская певица. Свой путь она начала с исполнения каверов. Какое-то время она пела в паре с певцом M`Dee, образовав таким образом, нежный дуэт. В 2018 году певица выпустила альбом «Пьяная вишня», полюбившийся слушателям. После этого было участие в шоу «Песни», первые концерты и контракт. Девушка сохраняет свой индивидуальный стиль и имеет смелость говорить на волнующие ее темы. В этом году исполнительница выделилась треком «Ветер», совместную работу с Dose.













Певец из Казахстана, который стал известен благодаря своим каверам. Парень исполняет песни, дополняя их игрой на живых инструментах. Его мелодичный и бархатный голос полюбился слушателям. Изначально он выступал под другим псевдонимом, но певец рискнул изменить его и запустил каверы в TikTok. Сейчас Арыстан экспериментирует с музыкой, охотно делится этим в своих сетях и снимает каверы совместно с популярными исполнителями.





Масло черного тмина









Айдын Нуралин — рэп-исполнитель, который стал известен после рекомендации Хаски. Он смешивает в своих треках разные жанры: рэп, трип-хоп, джаз и другие жанры. Музыка и тексты песен МЧТ меланхоличны, их не всегда понимают с первого раза, но музыкант остается верным себе. Эксперименты с форматом и свой стиль исполнения отличают творчество музыканта от других.









Творческий коллектив, чей путь начался со съемок юмористических скетчей на YouTube. Став известными за счет сатиры, ребята попробовали себя в музыкальном жанре. И там их ждал успех. Их зажигательные треки понравились аудитории. Самыми успешными оказались их последние клипы, в которых ритмичная музыка и запоминающийся припев сопровождаются отсылками на различные события из жизни Казахстана.