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The Limba, Colorit и ИК: музыканты, чья карьера началась благодаря социальным сетям
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Сегодня в 12:45

The Limba, Colorit и ИК: музыканты, чья карьера началась благодаря социальным сетям

Истории этих исполнителей вдохновляют. Потому что это именно тот случай, когда музыканты смогли сами, без участия продюсеров, успешно начать творческий путь через социальные сети.


M`Dee, @mdeemusic


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Перспективный молодой певец и продюсер Мади Токтаров. Свой творческий путь он начал в 2015 году с записи каверов и экспериментов с музыкой. Совместно с Dequine они записывали каверы и выкладывали их в социальные сети: Instagram и YouTube. За этим последовали записи альбомов, гастроли и совместные треки с другими молодыми исполнителями: The Limba, Bonapart, abdr., Qontrast, Скриптонит и Zivert. Исполнитель часто радует поклонников новыми треками.


The Limba, @thelimba

The Limba.jpg

Казахстанский поп-исполнитель Мухаметкали не сразу занялся творчеством. Он пробовал себя в разных профессиях, но в один момент рискнул. Имя исполнителя стало известным после ошеломительной популярности трека «Обманула». В короткие сроки парень записал альбом и выложил в сеть. The Limba радует своих поклонников альбомами и коллаборациями с популярными певцами, такими как Andro, M`Dee, EgorKreed и Джиган. Их можно услышать в новом альбоме певца ANIMA.


Dequine, @dequiine


Dequine.jpg

Данеля — казахстанская певица. Свой путь она начала с исполнения каверов. Какое-то время она пела в паре с певцом M`Dee, образовав таким образом, нежный дуэт. В 2018 году певица выпустила альбом «Пьяная вишня», полюбившийся слушателям. После этого было участие в шоу «Песни», первые концерты и контракт. Девушка сохраняет свой индивидуальный стиль и имеет смелость говорить на волнующие ее темы. В этом году исполнительница выделилась треком «Ветер», совместную работу с Dose.


Colorit, @coloritmusic


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Певец из Казахстана, который стал известен благодаря своим каверам. Парень исполняет песни, дополняя их игрой на живых инструментах. Его мелодичный и бархатный голос полюбился слушателям. Изначально он выступал под другим псевдонимом, но певец рискнул изменить его и запустил каверы в TikTok. Сейчас Арыстан экспериментирует с музыкой, охотно делится этим в своих сетях и снимает каверы совместно с популярными исполнителями.


Масло черного тмина


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Айдын Нуралин — рэп-исполнитель, который стал известен после рекомендации Хаски. Он смешивает в своих треках разные жанры: рэп, трип-хоп, джаз и другие жанры. Музыка и тексты песен МЧТ меланхоличны, их не всегда понимают с первого раза, но музыкант остается верным себе. Эксперименты с форматом и свой стиль исполнения отличают творчество музыканта от других.


Ирина Кайратовна, @irinakairatovna


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Творческий коллектив, чей путь начался со съемок юмористических скетчей на YouTube. Став известными за счет сатиры, ребята попробовали себя в музыкальном жанре. И там их ждал успех. Их зажигательные треки понравились аудитории. Самыми успешными оказались их последние клипы, в которых ритмичная музыка и запоминающийся припев сопровождаются отсылками на различные события из жизни Казахстана.

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#музыка #казахстанскиеартисты #музыкантыказахстана #иринакайратовна #thelimba
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