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Тейлор Свифт выпустит новую версию альбома Speak Now
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Главный

Сегодня в 12:15

Тейлор Свифт выпустит новую версию альбома Speak Now

Во время очередного концерта Тейлор Свифт в рамках тура Eras в Нэшвилле певица сообщила, что готовит переиздание своего третьего альбома Speak Now.

Поклонники исполнительницы уже давно догадывались о том, что Свифт собирается подарить новую жизнь этому альбому: намеки и пасхалки на это фанаты видели в промокампании тура, который сейчас проходит, а также в последних публичных заявлениях артистки. Догадки оказались верными, и на сцене в Нэшвилле зрители впервые увидели обложку нового альбома и дату выхода. Новая версия Speak Now прибудет 7 июля.

Источник: srsly.ru

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