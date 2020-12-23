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Ozon запустил сервис для организации командировок
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Сегодня в 11:22

Ozon запустил сервис для организации командировок

Ozon.Travel запустил b2b-сервис «Ozon Командировки» для организации рабочих поездок среднего и крупного бизнеса.

Сервис «Ozon Командировки» позволит автоматизировать процесс согласования командировок и взять на себя задачи, за которые в компаниях отвечают отдельные кадры. Оформление поездки проходит «на 100% в режиме онлайн», а документы сервис направит в компанию с помощью электронного документооборота.

Стоимость поездок для компаний будет зависеть от набора услуг в корзине: авиа- и железнодорожных билетов, отелей, трансфера, виз и других. Сервис планирует зарабатывать либо на агентской комиссии от поставщика услуги, либо на вознаграждении от клиентов.

Ozon.Travel уже работает с малым бизнесом, но в «Ozon Командировках» была учтена специфика крупного бизнеса с разделением ролей и особенностями отчетности и документооборота, отметили в компании. Сервис тестировали на сотрудниках Ozon.

Источник: incrussia.ru

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#бизнес #ozonru #сотрудники #сервис
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