Ozon запустил сервис для организации командировок

Ozon.Travel запустил b2b-сервис «Ozon Командировки» для организации рабочих поездок среднего и крупного бизнеса.

Сервис «Ozon Командировки» позволит автоматизировать процесс согласования командировок и взять на себя задачи, за которые в компаниях отвечают отдельные кадры. Оформление поездки проходит «на 100% в режиме онлайн», а документы сервис направит в компанию с помощью электронного документооборота.

Стоимость поездок для компаний будет зависеть от набора услуг в корзине: авиа- и железнодорожных билетов, отелей, трансфера, виз и других. Сервис планирует зарабатывать либо на агентской комиссии от поставщика услуги, либо на вознаграждении от клиентов.

Ozon.Travel уже работает с малым бизнесом, но в «Ozon Командировках» была учтена специфика крупного бизнеса с разделением ролей и особенностями отчетности и документооборота, отметили в компании. Сервис тестировали на сотрудниках Ozon.

Источник: incrussia.ru