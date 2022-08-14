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В столице Казахстана стартовал Ironman Kazakhstan
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Сегодня в 12:51

В столице Казахстана стартовал Ironman Kazakhstan

Сегодня в Нур-Султане стартовало престижное спортивное соревнование по триатлону серии Ironman. В этом году на старт вышли не только участники BI Group Ironman 70.3 Astana, но и гонки на полной дистанции BI Group Ironman Kazakhstan.

2200 любителей сегодня испытают свои силы, самый юный из них представитель Индии — Avishkar Gacgale — 18 лет, а самые возрастные участники — Сергей Кольга из России и Реинхард Дрогла из Германии — 72 года.

1400 участников «половинки», 800 участников «полного», 75 стран мира, 112 эстафетных команд. Среди казахстанских участников — солист группы «Орда» Дастан Оразбеков, олимпийский чемпион Серик Сапиев, профессиональная триатлонистка Екатерина Шатная и исполнительный директор «Алматы Марафон» Салтанат Казыбаева.

Мероприятие проводится при поддержке акимата города Нур-Султан и Казахстанской федерации триатлона.

Старты IRONMAN проходят на протяжении всего года в различных точках земного шара. В каждой из них разыгрывается определенное количество мест — слотов, дающих право участвовать в главном старте сезона — чемпионате мира IRONMAN. BI Group IRONMAN Kazakhstan разыграет 45 слотов на IRONMAN World Championship 2022 в Калуа-Коне, Гавайи.

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#астана #казахстан #спорт #триатлон #ironmankazakhstan
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