Tesla запустила продажи некоторых товаров за Dogecoin

Tesla запустила продажи некоторых товаров в своем магазине за мемную криптовалюту Dogecoin. Компания разместила на своем сайте инструкцию о том, как приобретать товары за альткоин.
Tesla подчеркнула, что принимает оплату только за Dogecoin и не работает с другими криптовалютами. При этом покупки, совершенные с помощью Dogecoin, не подлежат возврату, а оформленный заказ нельзя отменить.
Сейчас на сайте Tesla можно купить, например, электроквадроцикл для детей за 12020 DOGE.
Стоимость криптовалюты Dogecoin 14 января подскочила более чем на 10% до $0,214 на фоне сообщения Tesla.
Источник: rb.ru