Tesla начнет выпускать роботов-гуманоидов

В 2022 году компания сосредоточится на производстве роботов-гуманоидов. Такие роботы в перспективе смогут решить проблему нехватки рабочей силы, а сам проект создания человекоподобных устройств станет более значимым, чем производство автомобилей.

Робот получит название Optimus и будет оснащен камерами и беспилотной системой, которые используются в электромобилях Tesla. Согласно проекту, робот будет иметь рост в 176 см и весить 58 кг.

Прототип своего робота-гуманоида Tesla планирует создать в этом году. Его нельзя будет применять на производстве, но в будущем именно для этих целей и будут создаваться роботы Tesla — трудиться на заводах компании.

Источник: rb.ru