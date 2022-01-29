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Tesla начнет выпускать роботов-гуманоидов
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Сегодня в 10:12

Tesla начнет выпускать роботов-гуманоидов

В 2022 году компания сосредоточится на производстве роботов-гуманоидов. Такие роботы в перспективе смогут решить проблему нехватки рабочей силы, а сам проект создания человекоподобных устройств станет более значимым, чем производство автомобилей.

Робот получит название Optimus и будет оснащен камерами и беспилотной системой, которые используются в электромобилях Tesla. Согласно проекту, робот будет иметь рост в 176 см и весить 58 кг.

Прототип своего робота-гуманоида Tesla планирует создать в этом году. Его нельзя будет применять на производстве, но в будущем именно для этих целей и будут создаваться роботы Tesla — трудиться на заводах компании.

Источник: rb.ru

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