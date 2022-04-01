Телескоп Hubble обнаружил самую отдаленную от Земли видимую звезду

Космический телескоп NASA Hubble обнаружил самую отдаленную от Земли обозримую звезду.

Недавно обнаруженная звезда Earendel на данный момент является самой далекой из наблюдаемых отдельных звезд. По данным специалистов NASA, свету этой звезды понадобилось 12,9 миллиарда лет, чтобы достичь Земли. Звезда видится такой, какой она была, когда возраст Вселенной составлял всего около 900 миллионов лет.

Ученые назвали звезду назвал Earendel, что означает «утренняя звезда» на древнеанглийском языке. Она по меньшей мере в 50 раз больше Солнца по массе и в миллионы раз ярче самых массивных звезд. Теперь звезда будет наблюдаться космическим телескопом Джеймса Уэбба. Специалисты надеются, что открытие этой звезды поможет понять неизведанную эру очень раннего звездообразования.