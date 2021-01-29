Telegram научился переносить переписки из других мессенджеров

Telegram выпустил обновление 7.4, которое позволяет перенести в приложение истории переписки из других мессенджеров, в том числе — из WhatsApp.

Новая функция поможет новым клиентам Telegram без проблем поменять мессенджер. Из скольких конкурирующих приложений получится скопировать чаты, пока непонятно. В компании сообщили, что перенос переписок точно возможен из Line и KakaoTalk.

Обновление позволит также без следа удалять группы для всех участников, исключать из списка бесед секретные чаты и избавляться от истории звонков. Кроме того, в голосовых чатах можно будет регулировать громкость отдельных участников.

В Telegram появится возможность пожаловаться на группы или каналы, которые выдают себя за известных людей или официальные представительства организаций. Пока последняя версия мессенджера доступна только пользователям iOS.

Источник: daily.afisha.ru