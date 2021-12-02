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Тель-Авив признан самым дорогим городом мира по версии журнала The Economist
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Сегодня в 10:49

Тель-Авив признан самым дорогим городом мира по версии журнала The Economist

Тель-Авив стал первым в рейтинге самых дорогих городов мира, который составляет Economist Intelligence Unit, аналитическое подразделение британского журнала The Economist.

Вторую строчку рейтинга занял Париж, на третьем месте расположился Сингапур. Также в десятку самых дорогих городов вошли Цюрих, Гонконг, Нью-Йорк, Женева, Копенгаген, Лос-Анджелес и Осака.

Самыми дешевыми признаны города Ближнего Востока и Африки. Сирийский Дамаск сохранил за собой последнее место в списке, оставшись таким образом самым дешевым городом на планете.

Источник: daily.afisha.ru

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