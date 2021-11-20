Театр «Астана Балет» едет покорять Семей и Уральск

В декабре театр «Астана Балет» отправится на гастроли по Казахстану.

4 декабря на сцене Государственного казахского драматического театра имени Абая в Семее покажут лучшие образцы национальной хореографии, которые погрузят зрителей в атмосферу настоящего путешествия по необъятной казахской степи.

8 декабря на сцене Дворца культуры «Атамекен» в Уральске столичный коллектив представит невероятную по красоте и зрелищности концертную программу и неоклассический одноактный балет.

В продолжении вечера зрители увидят постановку приглашенного хореографа Рикардо Амаранте A Fuego Lento, что в переводе означает «медленный огонь». Этот балет с элементами бразильской самбы и танго на музыку великих аргентинских композиторов неизменно вызывает восторг зрителей в любой точке земного шара: он был представлен на сцене Королевского театра Ковент-Гарден, Линкольн-центра, Гримальди Форум Монако и др.