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Team Spirit стали чемпионами турнира The International 10 и выиграли $18 миллионов
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Сегодня в 10:23

Team Spirit стали чемпионами турнира The International 10 и выиграли $18 миллионов

Российская киберспортивная команда Team Spirit победила в гранд-финале The International по Dota 2 в Бухаресте.

Team Spirit получили чемпионский титул и 18,2 миллионов долларов. Они обыграли в финале команду PSG.LGD из Китая со счетом 3:2.

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В состав команды входят: россияне Александр TORONTOTOKYO Хертек, Ярослав Miposhka Найденов, Магомед Collapse Халилов, а также украинцы Мирослав Mira Колпаков, Илья Yatoro Мулярчук и тренер Айрат Silent Газиев. Это первая их победа на The International.

Впервые за 10 лет команда из СНГ выиграла киберспортивный турнир по Dota 2. Последний раз победителями становились NAVI в 2011 году.

Источник: daily.afisha.ru

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#россия #киберспорт #dota2 #theinternational #teamspirit
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