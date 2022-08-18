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Ташкент удержался в топ-10 самых дешевых городов для экспатов
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Сегодня в 09:53

Ташкент удержался в топ-10 самых дешевых городов для экспатов

Гонконг вернул себе титул самого дорогого в мире города для экспатов, следует из отчета консалтингового агентства в кадровой сфере Mercer за 2022 год.

Исследования сравнительной стоимости проживания проводятся агентством 28 лет и охватывают свыше 200 городов. Mercer делает это, чтобы компании, направляющие сотрудников работать за границу, могли вернее рассчитать затраты.

Аналитики агентства изучают стоимость более чем 200 товаров и услуг из разных категорий — от продуктов питания и жилья до развлечений и транспорта. За основу для сравнения берется стоимость категории в долларах США на начало и конец отчетного периода.

Кроме них, в первую десятку вошли Тель-Авив, Нью-Йорк, Сингапур, Токио и Пекин. Прошлогодние лидеры — Ашхабад и Бейрут в свежий рейтинг не попали.

В тройку наиболее дешевых вошли Анкара, Душанбе и Бишкек. Ташкент — в 2018 году обладатель статуса самого дешевого города — остался на 221 месте.

Также к топ-10 по низким ценам причислены Исламабад, Карачи, Стамбул, Тунис, Алматы и Алжир.

Источник: spot.uz

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