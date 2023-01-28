Талантливые шеф-повара женщины посетят Астану в рамках специальной инициативы от The Ritz-Carlton

The Ritz-Carlton, Astana провел закрытый пресс-бранч, посвященный теме развития женского лидерства, расширения прав и возможностей женщин. Проект объединил под своим началом талантливых шеф-поваров женщин, которые работают в отелях Marriott Bonvoy по всему миру и которые в течение года посетят Казахстан, чтобы продемонстрировать свои умения и побаловать гостей отеля блюдами национальной кухни своих родных стран.

Приглашенные шеф-повара из Вьетнама, Дубая, Турции, Канады и Индонезии обладают международными наградами. Мастера современного кулинарного искусства, каждый из которых обладает уникальной стилистикой в создании блюд, посетят The Ritz-Carlton, Astana на протяжении 2023 года, чтобы презентовать свои авторские сеты фирменных блюд для настоящих гурманов.