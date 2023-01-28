Перейти на офицальную страницу WE Project в Facebook Перейти на офицальную страницу WE Project во Вконтакте Перейти на офицальную страницу WE Project в Instagram
RUS
ENG KAZ
WE
Перейти на офицальную страницу WE Project в Facebook Перейти на офицальную страницу WE Project во Вконтакте Перейти на офицальную страницу WE Project в Instagram
KAZ RUS ENG

Порекомендовать героя

WE важно, кто рядом с нами и нашими семьями. МЫ стремимся делать так, чтобы вокруг нас были надежные люди, которым можно доверять. Рекомендуя людей, обратите внимание на наши ценности и ориентиры.

    Наши люди WE:

  • Наш Человек стремится создавать то, что улучшает жизнь людей

  • Наш Человек в общении с окружением честен и справедлив, порядочен и верен

  • Вы доверяете ему и уверены в его искренности

  • Наш Человек живет полной жизнью: любимая семья, достойное окружение, любимое дело, интересное хобби

  • Наш Человек всегда идет вперед и развивается

  • Наш Человек неравнодушен и готов вместе с нами создавать добрые дела

Далее
Порекомендовать героя

Выберете одну или нескольо рубрик, в которую вы рекомендуете человека


Закрыть поиск
ВАША ЗАЯВКА ПРИНЯТА

Спасибо за неравнодушие!
Нам важно узнавать о достойных людях, чтобы рассказывать о них городу!

Вернуться на главную

Подписаться на рассылку

Array
(
    [SRC] => 
    [WIDTH] => 0
    [HEIGHT] => 0
)
talantlivye-shef-povara-zhenschiny-posetyat-astanu-v-ramkah-special-noy-iniciativy-ot-the-ritz-carlton
Талантливые шеф-повара женщины посетят Астану в рамках специальной инициативы от The Ritz-Carlton
62
Главная
/
Возможности
/
Новости

Сегодня в 10:21

Талантливые шеф-повара женщины посетят Астану в рамках специальной инициативы от The Ritz-Carlton

The Ritz-Carlton, Astana провел закрытый пресс-бранч, посвященный теме развития женского лидерства, расширения прав и возможностей женщин. Проект объединил под своим началом талантливых шеф-поваров женщин, которые работают в отелях Marriott Bonvoy по всему миру и которые в течение года посетят Казахстан, чтобы продемонстрировать свои умения и побаловать гостей отеля блюдами национальной кухни своих родных стран.

Приглашенные шеф-повара из Вьетнама, Дубая, Турции, Канады и Индонезии обладают международными наградами. Мастера современного кулинарного искусства, каждый из которых обладает уникальной стилистикой в создании блюд, посетят The Ritz-Carlton, Astana на протяжении 2023 года, чтобы презентовать свои авторские сеты фирменных блюд для настоящих гурманов.

Узнайте первыми:

Подписаться на рассылку WE project!

Мы пишем о том, что помогает сориентироваться в новом мире и выбрать то, что нужно именно вам.

#астана #ресторан #отель #шефповар #theritzcarltonastana
Поиск по сайту:
C ЭТОЙ СТАТЬЕЙ ЧИТАЮТ
SpaceX запланировала испытательный полет Starship
1237
Победителем конкурса «Цифровое гражданство» стал стартап AERO⠀
1741
Павел Дуров анонсировал отключение рекламы в каналах
913
Подписаться

Мы пишем о том, что помогает сориентироваться в новом мире и выбрать то, что нужно именно вам.