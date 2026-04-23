Таджикский шелк: атлас и адрас. Где купить и как отличить настоящий от подделки

Таджикский шелк — это не просто ткань. В декабре 2023 года ЮНЕСКО внесла традиции ткачества атласа и адраса в Репрезентативный список нематериального культурного наследия человечества. За этим решением стоят 1500 лет истории, десятки угасавших и возрожденных мастерских и умение, которое передают не по книгам, а из рук в руки — на его освоение уходит от трех до пяти месяцев. Разбираемся, чем атлас отличается от адраса, как устроено производство и как не купить синтетику вместо шелка.

1500 лет истории





Шелкоткачество как ремесло начало формироваться в Центральной Азии в раннем Средневековье. В VII веке выделялись согдийская и тохаристанская школы. Согдийская шелковая ткань «зандена», по названию селения близ Бухары, была настолько известна, что один из сохранившихся образцов сегодня хранится в музее города Юи в Бельгии.

К XIX веку Худжанд стал главным центром шелкоткачества в регионе. По данным энциклопедии «Худжанд», только в 1871 году в городе работали 30 шелкомотальных фабрик, 23 красильных и 74 ткацких предприятия, что в общей сложности составляло более 800 мастеров. К 1916 году в Худжандском уезде насчитывалось уже более 1500 ремесленных артелей, большинство из которых производили атлас и адрас.

В советское время фабрика «Худжандатлас» поставляла ткань по всему Советскому Союзу. После распада СССР производство пришло в упадок, но с 2005 года было восстановлено при государственной поддержке. Сегодня ООО «Атласи Худжанд» — единственное промышленное предприятие Таджикистана по выпуску этих тканей, хотя около 70% работ по-прежнему выполняются вручную.





Чем атлас отличается от адраса





Разница заключается в составе и способе переплетения нитей. Атлас — полностью шелковая ткань с характерной гладкой поверхностью и глянцевым блеском. Традиционно использовался для торжественной одежды — женских платьев, свадебных нарядов. Качественный худжандский атлас исторически называли «хонатлас» или домашний атлас и ткали на специальных станках. В советское время под маркой «Точикатлас» выпускалось более 25 видов с названиями: «Весна Таджикистана», «Товус» или Павлин, «Свадебная», «Любовь».

Адрас — смесовая ткань: основа шелковая, уток хлопковый. Нить адраса формируется из 15-20 коконов. Ткань плотнее атласа, имеет матовый благородный отлив и высокую износостойкость. Адрас с орнаментом с обеих сторон называли двойным. В зависимости от цветовой гаммы и рисунка виды адраса получали собственные названия: нагара, галашо, утиный, капустный лист. Хлопковый уток делает адрас доступным и практичным — отсюда и широкое использование в интерьере.





Как делается икат: орнамент из скрученных нитей





Характерный размытый узор атласа и адраса — результат техники икат, от индонезийского «связывать, обвивать». Суть метода: нити красят не после ткачества, а до него, предварительно перевязав нужные участки, чтобы защитить их от краски. Незащищенные участки окрашиваются, затем нити разматывают, перевязывают по-новому и красят снова. Один кусок ткани может проходить через этот процесс до трех раз.

Рисунок наносится художником специальной водосмываемой краской прямо на натянутые нити. Затем мастер-абрбанд отсчитывает нити и перевязывает нужные участки. Именно поэтому орнамент на готовой ткани имеет чуть размытые, «вибрирующие» контуры: нити при укладке в стан смещаются на долю миллиметра. Центральноазиатский икат отличается от азиатских аналогов тем, что узор создается только продольными нитями, а поперечные всегда однотонны.

Традиционные красители — натуральные: индиго для синего, марена красильная для красного, луковая шелуха для желтого и коричневого, гранат, грецкий орех. Сегодня многие мастерские совмещают натуральные и химические красители.





Как отличить настоящую ткань от подделки





Несколько проверяемых признаков:

Температура. Натуральный шелк ощущается прохладным при первом прикосновении, но быстро принимает температуру тела. Синтетика остается ощутимо теплой или «пластиковой» независимо от того, как долго держать ее в руках.

Орнамент. Рисунок ручного иката имеет характерную легкую размытость на стыках цветов — это следствие технологии окрашивания нитей. Слишком четкий, идеально ровный рисунок — признак фабричной набивки на готовую ткань.

Ширина полотна. Традиционный ручной станок дает полотно шириной 40-60 сантиметров. Если рулон заметно шире — перед вами промышленное производство.

Белая полоса скат. На подлинном ручном икате вдоль ткани проходит узкая непрокрашенная полоса. Она отделяет повторяющиеся элементы орнамента и возникает из-за ширины рамы, на которой натягивали нити. Это не дефект, а подтверждение ручной работы.

Тест на сжигание. Нить натурального шелка при горении пахнет паленым волосом и превращается в хрупкий пепел, который легко рассыпается. Синтетика плавится, образуя твердый комок, и дает химический запах.





Где купить





Рынок Панчшанбе





Адрес: ул. Шарк, 21, Худжанд

Один из крупнейших рынков региона с широким выбором от фабричных изделий до работ частных мастеров.





Истаравшан





Один из старейших городов страны с действующими мастерскими, работающими по традиционным технологиям. Здесь можно наблюдать процесс ткачества напрямую.





Адреса: ЦУМ Душанбе и точка на рынке «Корвон»

Официальная розница единственного промышленного производителя страны.





ТЦ «Куруши Кабир»





Адрес: пр. Саади Ширази, 47, Душанбе

Широкий выбор национальных тканей в специализированных отделах.





Гостиница «Серена»





Адрес: пр. Рудаки, 14, Душанбе

Отобранные изделия высокого качества в сувенирном магазине — подходит тем, кто не хочет тратить время на поиск среди большого ассортимента.