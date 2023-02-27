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Sufyan Mustafa bin Uzayr о том, почему переехал в Казахстан и как создал школу с IT-курсами на казахском языке
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Sufyan Mustafa bin Uzayr

30 лет, город — Астана, писатель, преподаватель, предприниматель, sufyanism.com

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Сегодня в 14:00

Sufyan Mustafa bin Uzayr о том, почему переехал в Казахстан и как создал школу с IT-курсами на казахском языке

До переезда в Казахстан Sufyan Mustafa bin Uzayr жил в самых разных городах и странах, работая над написанием книг и занимаясь бизнесом. Теперь он активно продвигает IT-сферу среди молодежи Казахстана.


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О себе

Я родился в Индии. Люблю путешествовать. Пожил в шести странах на разных континентах.

В первую очередь я писатель. Еще я преподаватель и мне нравится обучать людей. Также я занимаюсь предпринимательской деятельностью. За всю свою карьеру ни дня не проработал в корпоративной среде.

О переезде и первом впечатлении

Основная причина моего переезда — любопытство. Меня интересовала Центральная Азия, в особенности Казахстан. Первый раз я приехал сюда в апреле 2019 года, но мне пришлось сразу уехать из-за сложностей в бизнесе в Бахрейне. Первый настоящий визит в Казахстан произошел в апреле прошлого года.

До приезда я прочитал много информации о Казахстане. Меня заинтересовала история страны, и я многое о ней узнал. Что касается других аспектов, например, того, как устроен образ жизни местных людей, я подготовлен не был. У меня не было друзей-казахов до самого приезда.

По приезде я не испытал культурного шока, но все равно получил новые ощущения. Вы можете читать о Казахстане столько, сколько захотите. Но когда вы приезжаете в страну, понимаете, что есть много вещей, которые на первый взгляд кажутся совершенно другими. Первое, что я подумал о Казахстане после приезда — страна с большим потенциалом и небольшим количеством людей.

Если говорить о сложностях, то сначала я не мог привыкнуть к местной еде. Я люблю все острое, а здесь еду готовят по-другому. Еще одна сложность, с которой я столкнулся — имена. Было сложно запомнить полное имя человека. Но теперь я ко всему привык.

О деятельности

Большую часть времени я посвящаю писательству. Я написал 50 книг, публиковал статьи в нескольких изданиях. В данный момент пишу книгу о Казахстане.

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Я увлекаюсь преподавательской деятельностью. У меня пять степеней магистра и степень доктора. Я преподавал в четырех университетах Казахстана: Astana IT University, Almau, KAZGUU и Turan. В основном преподаю информационные технологии.

У меня также есть IT-компания в сфере образования. Мы создаем программное обеспечение. Сотрудничаем с местными университетами и фокусируемся на IT-образовании и курсах в области game development.

О Казахстане

Я начал исследовать Казахстан в апреле прошлого года. Побывал в Астане, Алматы, Туркестане, Кентау, Семее и Петропавловске. Мне нравится атмосфера страны. Люблю изучать, как живет казахский народ.

Казахстан — самая дружелюбная страна, в которой я когда-либо бывал

Я в курсе местных обычаев. Попробовал все традиционные блюда: бешбармак, лагман, манты. Мне действительно нравится местная кухня. Иногда друзья говорят, что я ем национальную казахскую еду чаще, чем обычный казах.

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Когда я приехал в Казахстан, никого не знал, не говорил ни по-казахски, ни по-русски. Но люди здесь гостеприимные. Даже если они не знают английского языка, пользуются переводчиком для общения со мной. Казахский народ миролюбив и добр. Могу сказать, что Казахстан — самая дружелюбная страна, в которой я когда-либо бывал.

О планах

В ноябре мы открыли IT-школу. В планах запустить ее в разных регионах Казахстана. На данный момент мы единственные, кто проводит IT-курсы исключительно на казахском языке. У нас есть иностранные преподаватели из Германии, России, Сингапура и Индии, которые обучают местных учителей на английском и русском языках. А те, в свою очередь, обучают студентов на казахском.

Планы на ближайшее будущее в Казахстане — фокусироваться на школе. Потому что все, что связано с образованием — стержень моей жизни.

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#астана #казахстан #it #индия #экспаты
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Мы пишем о том, что помогает сориентироваться в новом мире и выбрать то, что нужно именно вам.