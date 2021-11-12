Subaru представила свой первый серийный электрокар

Японский автопроизводитель Subaru совместно с Toyota презентовал свой первый электрический кроссовер Solterra. Он создан на основе модели Toyota bZ4X, которую компания представила в этом году.

Компания оснастила автомобиль системой полного привода, которая реализована за счет работы моторов в каждом колесе. Новый электрокар способен преодолеть 460 километров на полной зарядке. При этом у модели с передним приводом, запас хода на одной зарядке составляет 530 километров.

Продажи Solterra на мировом рынке стартуют в середине 2022 года. Цена кроссовера пока не разглашается. В ноябре компания планирует представить его на автомобильном салоне в Лос-Анджелесе

Источник: incrussia.ru