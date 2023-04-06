Перейти на офицальную страницу WE Project в Facebook Перейти на офицальную страницу WE Project во Вконтакте Перейти на офицальную страницу WE Project в Instagram
RUS
ENG KAZ
WE
Перейти на офицальную страницу WE Project в Facebook Перейти на офицальную страницу WE Project во Вконтакте Перейти на офицальную страницу WE Project в Instagram
KAZ RUS ENG

Порекомендовать героя

WE важно, кто рядом с нами и нашими семьями. МЫ стремимся делать так, чтобы вокруг нас были надежные люди, которым можно доверять. Рекомендуя людей, обратите внимание на наши ценности и ориентиры.

    Наши люди WE:

  • Наш Человек стремится создавать то, что улучшает жизнь людей

  • Наш Человек в общении с окружением честен и справедлив, порядочен и верен

  • Вы доверяете ему и уверены в его искренности

  • Наш Человек живет полной жизнью: любимая семья, достойное окружение, любимое дело, интересное хобби

  • Наш Человек всегда идет вперед и развивается

  • Наш Человек неравнодушен и готов вместе с нами создавать добрые дела

Далее
Порекомендовать героя

Выберете одну или нескольо рубрик, в которую вы рекомендуете человека


Закрыть поиск
ВАША ЗАЯВКА ПРИНЯТА

Спасибо за неравнодушие!
Нам важно узнавать о достойных людях, чтобы рассказывать о них городу!

Вернуться на главную

Подписаться на рассылку

Array
(
    [SRC] => 
    [WIDTH] => 0
    [HEIGHT] => 0
)
studiya-illumination-vypustit-mul-tfil-m-shrek-5
Студия Illumination выпустит мультфильм «Шрек-5»
60
Главный

Сегодня в 10:10

Студия Illumination выпустит мультфильм «Шрек-5»

Анимационная студия Illumination выпустит пятую часть мультипликационной франшизы «Шрэк» и ее спин-офф, посвященный другу главного героя — Ослу.

Над новыми проектами будет работать основатель компании Кристофер Меледандри, известный как продюсер «Ледникового периода», «Гадкого я», «Зверопоя» и «Тайной жизни домашних животных». Он намерен привлечь к «Шреку-5» оригинальный состав актеров.

Продюсер отметил, что также работает над расширением франшизы «Тайная жизнь домашних животных». В данный момент он и его коллеги работают над «парой сценариев».

Меледандри заявил, что «глубоко погружен в развитие» третьего мультфильма «Зверопой». Кроме того, он занимается новым проектом под названием «Миграция», над сценарием которого трудится автор «Белого лотоса» Майк Уайт и режиссер «Эрнеста и Селестины» Бенжамен Реннер.

Источник: daily.afisha.ru

Узнайте первыми:

Подписаться на рассылку WE project!

Мы пишем о том, что помогает сориентироваться в новом мире и выбрать то, что нужно именно вам.

#мультфильм #чтопосмотреть #disney #новаячасть #шрек
Поиск по сайту:
C ЭТОЙ СТАТЬЕЙ ЧИТАЮТ
Уроки по спидкубингу предлагают внедрить в школы Казахстана
1423
Появились новые способы дешевле купить билеты на EXPO-2017
2130
Shutterstock начнет продавать изображения, созданные искусственным интеллектом
720
Подписаться

Мы пишем о том, что помогает сориентироваться в новом мире и выбрать то, что нужно именно вам.