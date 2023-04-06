Студия Illumination выпустит мультфильм «Шрек-5»

Анимационная студия Illumination выпустит пятую часть мультипликационной франшизы «Шрэк» и ее спин-офф, посвященный другу главного героя — Ослу.

Над новыми проектами будет работать основатель компании Кристофер Меледандри, известный как продюсер «Ледникового периода», «Гадкого я», «Зверопоя» и «Тайной жизни домашних животных». Он намерен привлечь к «Шреку-5» оригинальный состав актеров.

Продюсер отметил, что также работает над расширением франшизы «Тайная жизнь домашних животных». В данный момент он и его коллеги работают над «парой сценариев».

Меледандри заявил, что «глубоко погружен в развитие» третьего мультфильма «Зверопой». Кроме того, он занимается новым проектом под названием «Миграция», над сценарием которого трудится автор «Белого лотоса» Майк Уайт и режиссер «Эрнеста и Селестины» Бенжамен Реннер.