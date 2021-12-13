Студенты о том, как совмещать хобби и учебу в университете

Айшолпан Нургайыпкызы, 20 лет, @aishpa_nurgaiv







О себе

Я родилась и выросла в Монголии. Сейчас учусь в университете имени Сулеймана Демиреля. Специальность — казахский язык и литература.

Меня прозвали «казашкой-беркутчи».

Об увлечениях

В восемь лет я стала девочкой-беркутчи. Все началось с того, что мне просто захотелось продолжать то, чем занимался мой отец и дедушка. Многие говорили, что это дело только для мужчин. Но меня поддержали родители. Так я обучилась мастерству охоты и смогла приучить беркута.





Беркут — благородная и священная птица. К нему нужно относиться осторожно. Это увлечение научило меня терпению и выносливости

К нам в аул всегда приезжали разные туристы. Однажды меня сфотографировал израильский фотограф Ашер Свиденски. Так через два месяца я проснулась всемирноизвестной казашкой-беркутчи. Позже про меня был снят документальный фильм: «Беркутчи» (Eagle Huntress). Благодаря этому фильму я объездила больше 30 стран, а также мне стали поступать приглашения от мировых вузов.

О выборе университета и поступлении

Я захотела остаться в Казахстане. Проанализировав все университеты, выбрала СДУ. Сейчас не жалею об этом. Ведь этот университет научил меня эффективно использовать свое время.





Нельзя ограничивать себя. Важно быть разносторонним и уметь рисковать

Я стараюсь уделять время своему хобби. Учитывая, что у меня загруженный график, в выходные дни выезжаю на соревнования и состою в сообществе охотников.





В будущем, Айшолпан хочет открыть школу для беркутчи, улучшить свои навыки и выходить на мировые арены.





Ильяс Юсупжанов, 19 лет, @ilyas.yusupzhanov





О себе

Я живу в городе Алматы. Учусь на втором курсе в СДУ и параллельно обучаю людей ораторскому искусству, писательской деятельности.

Я трижды стал автором-рекордсменом книги рекордов Казахстана как самый юный писатель жанров «Психология и мотивация», как самый юный поэт жанров «Элегия и послание». И как самый юный автор стихотворений, основанных на реальных событиях.

Об увлечениях

В 2019 году в 17 лет я написал первую мотивационную книгу «Жизнь моими глазами» с философскими размышлениями о жизни, а также вторую книгу жанра поэзии «Ночную симфонию». Зимой 2020 года были изданы ежедневник «Я вчера…сегодня…завтра…» и художественный роман «Тень ангела». Роман основан на реальных событиях, пережитых мной. От самой койки реанимации и по сегодняшний день. Однако весь сюжет и события происходят в среднем веке.

О выборе университета и поступлении

Мне, как юному писателю, стали поступать предложения о внутреннем гранте от разных университетов. В их числе был и СДУ.

Для меня факультет права открыл путь в исследовательскую деятельность в сфере социологии и психологии.

Окружение — это важно. В университете мы учимся быть личностями. И СДУ открыл для меня эти двери — быть не просто человеком, а быть личностью.





Человек должен работая, отдыхать и отдыхая, работать, не различая при этом воскресенье от понедельника

В будущем, Ильяс хочет получить образование в сфере психологии и ещё глубже исследовать события в сфере социологии и права. Для него писательская деятельность — это отдельный вид психологической терапии.





Чингиз Шарипов, 18 лет, @chinoesh





О себе

Я родился в Павлодаре. Сейчас учусь в СДУ на факультете «Инженерии и Естественных наук». Помимо учебы увлекаюсь психологией, также снимаю юмористические видео в TikTok.

Я получил «Золотую кнопку» YouTube всего за пять месяцев.

Об увлечениях

Самые первые видео я начал снимать в девять лет. В то время смотрел разные ТВ-шоу, и мне это нравилось. После ЕНТ серьезно взялся за это дело и перешел на TikTok. В начале снимал видео о фактах. Потом подбирал старые анекдоты на логику и интерпретировал их под видео. После начал смотреть зарубежных блогеров и появлялись идеи. Так я начал снимать юмористическое видео.





Мое увлечение научило меня терпению. Если не получилось с первого раза, делай дальше и возможно с 56 раза все получится. Это даст тебе опыт. Главное — думать головой

У многих людей серые будни: работа, университет, школа. И так по кругу. Я хочу внести позитив в их жизнь. Многие мои видео были на тему остроумной логики. Так я хотел, чтобы люди развивали логику и думали иначе.

Мой самый первый аккаунт в TikTok не собрал просмотров. Второй аккаунт просто забанили. И только с третьего — получилось. За три месяца у меня получилось собрать один миллион подписчиков.

О выборе университета и поступлении

Я выбрал СДУ, потому что хотел попасть в коммьюнити айтишников. Тут учеба предназначена для тех, кто реально хочет получать знания. Мне это и нравится.

На первом курсе я совмещал учебу и мое увлечение. Сейчас немного не успеваю, но я стараюсь. Например, во время экзаменов я больше уделяю время учебе и полностью погружаюсь в эту сферу.





Можно находить время и на учебу, и на свое любимое дело. Важно держать баланс. Вся ответственность лежит на тебе, и это меня мотивирует





В будущем, Чингиз и дальше хочет развивать YouTube-канал и создать команду, которая будет работать в IT-сфере.





Бексултан Айтен, 18 лет, @alash_engineer





О себе

Я родом из Кызылорды. Сейчас получаю образование в IT-сфере и увлекаюсь робототехникой.

Также я работаю техническим директором в проекте Game of Drones.

Об увлечениях

Я занимаюсь электроникой больше шести лет. Мне всегда нравилось создавать что-то самому. Так летом я начал интересоваться дронами и попробовал его собрать. А в сентябре начал серьезно относиться к этому делу.





Мне нравится это увлечение, потому что оно тоже связано с IT, как и робототехника. Тут ты развиваешь не только механику рук, но и пробуешь программировать так, чтобы дроны выполняли полезные миссии

Cейчас я занимаюсь проектом Game of Drones. Это стартап, и сейчас мы активно привлекаем инвестиции. Занимается компания тем, что позволяет управлять RC моделями через интернет с любого устройства и из любой точки мира. Это как игра в реальном мире.

О выборе университета и поступлении

Причина, по которой я выбрал СДУ — он входит в список лучших IT-вузов страны. После первого курса я чувствовал себя увереннее в программировании и начал лучше понимать свои старые коды.

СДУ — это беспрерывная работа над собой. Здесь крутая атмосфера — приходишь и работаешь. На первом курсе я не успевал уделять время своему увлечению, а на втором мне стало легче. Потому что я активно начал применять знания на практике и встретил интересных людей.





В будущем, Бексултан планирует создать образовательные наборы для изучения робототехники, чтобы дети самостоятельно смогли создавать крутые технологии.



