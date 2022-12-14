Студенты из Центральной Азии о поступлении и учебе в University of Helsinki — лучшем вузе Финляндии

University of Helsinki — один из самых известных и топовых вузов Финляндии. Мы пообщались со студентами из Центральной Азии, которые там обучались, и спросили их, чем отличается учеба в этом университете.

​

Салтанат Жахина, 25 лет, город — Астана, юридический консультант, Linkedin

​

О выборе вуза

После окончания бакалавриата я решила поступить в магистратуру. Хотела получить новые знания, навыки и опыт. Меня интересовала Европа, поэтому я искала университеты, которые предлагали полную стипендию. Нашла около семи подходящих учебных заведений в Европе. Они предлагали обучение по интересующим меня программам, а также полную стипендию, покрывающую обучение и расходы на проживание. University of Helsinki был одним из таких вузов, поэтому, когда я выиграла полную стипендию, сразу согласилась продолжить там обучение.

О поступлении

Для поступления необходимо собрать пакет документов: документы, подтверждающие предыдущее образование, успеваемость и знание английского языка, мотивационное письмо, описывающее, почему мне интересна именно эта программа в данном вузе, а также показывающее, как полученные знания помогут мне достичь карьерных целей.

Мой совет: точно следовать инструкциям, которые опубликованы на сайте вуза при сборе пакета документов. Если что-то непонятно, можно задать вопрос, написав письмо сотрудникам университета. Также советую готовиться к поступлению заранее, изучить требования, список предметов, профили преподавателей. Я начала подготовку к поступлению за год.

Об особенностях обучения

University of Helsinki — лучший вуз Финляндии, который входит в топ-100 университетов мира.​

Здесь много преимуществ: бесплатный доступ к обширной электронной библиотеке, доступ к помещениям библиотеки университета, где можно заниматься, полностью погрузившись в обучение. Но одно из главных преимуществ для меня — преподаватели, у которых можно многому научиться, готовые всегда помочь и обсудить волнующие вопросы.

Возможно, не всем подойдет исследовательская направленность программы и вуза в целом. Но меня всегда интересовала исследовательская деятельность, поэтому я была всем довольна.

Об атмосфере

В университете каждый из студентов самостоятельно выбирал интересующие предметы. Большую часть обучения составляла самостоятельная работа, и мы не всегда могли общаться вне занятий. Поэтому близкие отношения завязать сложно.​

Хельсинки — крупнейший город Финляндии

Культура Финляндии отличается от нашей. Люди там более независимы, индивидуалисты. Но и здесь я нашла хороших друзей. Мы до сих пор поддерживаем общение.​

Хельсинки — крупнейший город Финляндии. Здесь живут люди со всего мира.​

Чему научил вуз

Я получила новые знания и навыки критического мышления. Смогла взглянуть на мир по-новому. Например, знания, которые я получила от своего научного руководителя, до сих пор помогают мне в жизни и карьере.​

Я рекомендую поступать в данный вуз тем, кто интересуется исследовательской деятельностью.

Сергей Ким , 29 лет, город — Алматы, психолог, @ sergey_kim_psi

​





О выборе вуза

Я изучал русскую литературу в Тартуском университете в Эстонии. Затем переключился с филологии на политологию. В University of Helsinki тогда была мультидисциплинарная магистерская программа Russian Studies, которая позволяла изучить современную политику нашего региона, чем я и воспользовался.

О поступлении

Поступление проходит в основном онлайн. Нужно отправить сканы документов, некоторые из которых, возможно, попросят прислать почтой. Остальные требования зависят от программы. Мне нужно было отправить мотивационное письмо, проанализировать отрывок статьи и расписать приблизительный план магистерской работы.​

Об особенностях обучения

Университет хороший, оснащен всем необходимым: много учебных пространств, отличная библиотека. Кампусы расположены в центре города, недалеко друг от друга. Преподаватели — ученые высочайшего уровня, все максимально дружелюбные и открытые.​

Об атмосфере

Академическая среда была мотивирующей и комфортной. Интересы и потребности студентов всегда принимаются во внимание. Большое внимание уделяется и ментальному здоровью участников учебного процесса. Это показывает, как устроено финское общество в целом.





Инклюзивность, равенство возможностей, баланс между работой и отдыхом, уважение к чужой частной жизни — все это есть в финской культуре. Поэтому жизнь в Финляндии была приятной и расслабленной.

Чему научил вуз

Если кто-то подумывает о поступлении в University of Helsinki, я однозначно рекомендую пробовать. Жизнь среди финнов стала для меня ценным опытом. Мне понравилась их культура, политическая система. Думаю, во многом можно брать с них пример.​