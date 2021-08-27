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Студенческие объединения за рубежом: 7 ассоциаций
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Сегодня в 11:55

Студенческие объединения за рубежом: 7 ассоциаций

Поступаете на учебу в зарубежный университет? Мы собрали список студенческих ассоциаций, которые помогут вам освоиться в новой стране.

Kazakh Student Association in Canada


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Цель ассоциации ребят из Торонто — объединять и поддерживать студентов из Казахстана, делиться информацией о жизни и учебе в Канаде. Ребята проводят культурные, социальные и образовательные мероприятия. В теплое время года часто устраиваются встречи-пикники.


Kazakh Student Association Germany


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Ребята из ассоциации помогают казахстанским студентам поступить на учебу в Германии и освоиться с местными условиями жизни, учебы, традициями. Также представители ассоциации проводят консультации.


Kazakh Student Association in Vancouver


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Ассоциация создает благоприятную среду для студентов из Казахстана, помогает им достичь академических и культурных высот. Здесь проводятся интересные тематические мероприятия и организовывают ужины с национальной едой.


The Kazakhstan Students Association in Korea (KSAK)

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Ассоциация создана для объединения казахстанцев, живущих в Корее. Ребята вместе отмечают национальные праздники, устраивают мероприятия и просто собираются для общения.


«Жас Тулпар» в Москве

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Ассоциация ставит своей целью объединить казахстанских студентов, обучающихся в учебных заведениях России. Ребята делятся полезной информацией и часто проводят встречи-пикники на природе.


The Kazakhstan PhD Association in the United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland


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Ассоциация состоит из PhD-исследователей в Великобритании. Ее цель — взаимодействие ученых двух стран. Сообщество принимает соискателей на степень доктора во всех дисциплинах. Основатели часто проводят полезные и интересные конференции и встречи.


Central Asia Student Association at Harvard

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CASAH — часть университетской организации студентов. Ассоциация представляет обучающихся из Центральной Азии, помогает новым студентам, организовывает национальные мероприятия, семинары и курсы.

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