Студенческие объединения за рубежом: 7 ассоциаций

Kazakh Student Association in Canada

Kazakh Student Association Germany

The Kazakhstan Students Association in Korea (KSAK)

«Жас Тулпар» в Москве

The Kazakhstan PhD Association in the United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland

Цель ассоциации ребят из Торонто — объединять и поддерживать студентов из Казахстана, делиться информацией о жизни и учебе в Канаде. Ребята проводят культурные, социальные и образовательные мероприятия. В теплое время года часто устраиваются встречи-пикники.Ребята из ассоциации помогают казахстанским студентам поступить на учебу в Германии и освоиться с местными условиями жизни, учебы, традициями. Также представители ассоциации проводят консультации.Ассоциация создает благоприятную среду для студентов из Казахстана, помогает им достичь академических и культурных высот. Здесь проводятся интересные тематические мероприятия и организовывают ужины с национальной едой.Ассоциация создана для объединения казахстанцев, живущих в Корее. Ребята вместе отмечают национальные праздники, устраивают мероприятия и просто собираются для общения.Ассоциация ставит своей целью объединить казахстанских студентов, обучающихся в учебных заведениях России. Ребята делятся полезной информацией и часто проводят встречи-пикники на природе.Ассоциация состоит из PhD-исследователей в Великобритании. Ее цель — взаимодействие ученых двух стран. Сообщество принимает соискателей на степень доктора во всех дисциплинах. Основатели часто проводят полезные и интересные конференции и встречи.CASAH — часть университетской организации студентов. Ассоциация представляет обучающихся из Центральной Азии, помогает новым студентам, организовывает национальные мероприятия, семинары и курсы.