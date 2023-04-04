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Студенческая Лига Корнхола
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Главный

Сегодня в 13:45

Студенческая Лига Корнхола

Мы уже писали про новую для Казахстана спортивную игру — корнхол. Одним из крупнейших проектов в этой истории становится Cornhole Student League by Jusan. Уже девять вузов официально получили аккредитацию и стали полноценными участниками лиги. Еще шесть университетов в листе ожидания, но это всего лишь вопрос времени. Пока студенческая лига активно развивается только в Алматы, но запросы от высших учебных заведений поступают и из столицы и некоторых других регионов страны.

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Сергей Мазур, один из основателей лиги

Мы не планировали и не собираемся изобретать велосипед заново. Мы развиваем корнхол чуть больше года, и идем по протоптанному пути основателей этого спорта — американцев. Студенческая лига в США — крупнейшее сообщество поклонников игры. Да и в целом, все виды спорта получают главный толчок развития благодаря юниорам и молодежи. Нет никаких сомнений, что десятки тысяч студентов влюбятся в корнхол и вовлекут своих друзей в это новое увлечение. Отрадно, что управленцы университетов и студенческие коллективы принимаю активное участие в наших инициативах.

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1 апреля в рамках Cornhole Student League by Jusan в международном вузе прошел первый закрытый турнир по корнхолу. 24 игрока. Полная турнирная сетка. Уже по первым играм было видно что студенты Казахстанско-Немецкого Университета времени зря не теряли и ответственно подошли к тренировочному процессу. Призовой фонд в 150 000 тенге в итоге разделили: абсолютный победитель Ян Машебин и обладатель второго места Никита Травин. На почетном третьем месте Имирбек Толеубеков и Хайрие Тегай. Браво всем участника турнира!

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Олегжан Бекетаев, Управляющий директор JUSAN по маркетингу, ESG и PR

Jusan традиционно поддерживает сферу образования. Более того всегда ищет инновации и пути как можно заинтересовать своего клиента, что нового можно предложить рынку для развития. В этом году мы начали сотрудничать с Федерацией Корнхола. Считаем, что новый вид спорта будет очень популярным также в Казахстане. Так как этот вид спорта в Америке — игра номер один по популярности. Уверены что наши студенты по праву ее оценят. Привилегия этой игры в том, что на профессиональной арене могут соревноваться как обычные спортсмены, так и спортсмены паралимпийцы. Они будут сражаться на равных. Верим, что для студентов это будет новым дыханием. Потому что молодежь — наше будущее!

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Спасибо за поддержку: JUSAN и воде ASU.


Больше информации: @cornhole.kz.


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Мы пишем о том, что помогает сориентироваться в новом мире и выбрать то, что нужно именно вам.