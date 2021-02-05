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Стримы, челленджи, распаковка — «Лаборатория Касперского» выяснила, что слушали и смотрели школьники на зимних каникулах
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Вчера в 19:59

Стримы, челленджи, распаковка — «Лаборатория Касперского» выяснила, что слушали и смотрели школьники на зимних каникулах

По данным «Лаборатории Касперского»*, самым популярным поисковым запросом у несовершеннолетних пользователей сети во всем мире остается YouTube. Из русскоязычной музыки в преддверии Нового года и на зимних каникулах чаще всего искали на этом сайте «Снова я напиваюсь» Славы Марлоу и треки Моргенштерна. Из игровых блогеров самым востребованным оказался Поззи.

Интерес к играм остается стабильно высоким. В Казахстане почти каждый второй сайт (40%), на который заходили школьники на зимних каникулах, был игровым. Такая же тенденция наблюдалась и на YouTube по всему миру: больше всего запросов относилось к видео игровой тематики (37%). На втором месте оказались запросы, связанные с каким-либо блогером или каналом общего характера (21%). Типичный блогер, который привлекает детское внимание, обычно публикует у себя на канале видео одного или нескольких следующих форматов: челленджи, распаковки, «сделай сам», лайфстайл, стримы популярных в данный момент игр и как минимум один собственный музыкальный видеоклип. Активный интерес дети проявляли к YouTube-каналам с инструкциями, как сделать что-то своими руками. Больше всего запросов по этой теме было на 5-Minute Crafts, 123 GO! и Troom Troom.

Помимо YouTube дети интересовались платформами Netflix и «Яндекс.Эфир». Кроме того, они не обошли вниманием TikTok, в топе оказались Даня Милохин и Валя Карнавал.
Мировая статистика поисковых запросов в целом по сети показала, что самыми популярными персонами у детей помимо музыкантов и блогеров стали Дональд Трамп, Эмма Уотсон и Илон Маск.


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Евгений Питолин, управляющий директор «Лаборатории Касперского» в странах Центральной Азии, СНГ и Балтии

Мы видели, что на зимних каникулах дети в Казахстане чаще, чем в других странах, заходили на сайты с видеоиграми. Многие родители волнуются насчет чрезмерного увлечения играми в юном возрасте, но, с нашей точки зрения, гораздо больше беспокойства вызывают угрозы, с которыми дети могут столкнуться в сети, такие как нежелательный контент, буллинг, мошенничество. Мы предлагаем в помощь родителям решение, которое позволяет наблюдать за тем, какую информацию ребенок черпает из сети, и при необходимости блокировать доступ к нежелательным ресурсам.

Решение Kaspersky Safe Kids помогает родителям защитить детей в интернете. Оно совместимо со всеми популярными платформами: Windows, macOS, Android и iOS. С помощью продукта родители могут быть в курсе того, сколько времени ребенок проводит в интернете, оградить его от нежелательного контента, а также узнать, не состоит ли он в потенциально опасных группах в сети «ВКонтакте». Кроме того, Kaspersky Safe Kids позволяет определять текущее местоположение ребенка благодаря функции геолокации.



*Данные получены в результате анонимизированного анализа поисковых запросов, сделанных с 20 декабря 2020 года по 10 января 2021 года на YouTube со стационарных компьютеров, на которых установлено решение Safe Kids.

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#youtube #моргенштерн #лабораториякасперского #2021год #поисковыезапросы
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