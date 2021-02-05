Стримы, челленджи, распаковка — «Лаборатория Касперского» выяснила, что слушали и смотрели школьники на зимних каникулах

Из русскоязычной музыки в преддверии Нового года и на зимних каникулах чаще всего искали на этом сайте «Снова я напиваюсь» Славы Марлоу и треки Моргенштерна. Из игровых блогеров самым востребованным оказался Поззи.В Казахстане почти каждый второй сайт (40%), на который заходили школьники на зимних каникулах, был игровым. Такая же тенденция наблюдалась и на YouTube по всему миру: больше всего запросов относилось к видео игровой тематики (37%). На втором месте оказались запросы, связанные с каким-либо блогером или каналом общего характера (21%). Типичный блогер, который привлекает детское внимание, обычно публикует у себя на канале видео одного или нескольких следующих форматов: челленджи, распаковки, «сделай сам», лайфстайл, стримы популярных в данный момент игр и как минимум один собственный музыкальный видеоклип. Активный интерес дети проявляли к YouTube-каналам с инструкциями, как сделать что-то своими руками. Больше всего запросов по этой теме было на 5-Minute Crafts, 123 GO! и Troom Troom.Кроме того, они не обошли вниманием TikTok, в топе оказались Даня Милохин и Валя Карнавал.Мировая статистика поисковых запросов в целом по сети показала, что самыми популярными персонами у детей помимо музыкантов и блогеров стали Дональд Трамп, Эмма Уотсон и Илон Маск.Мы видели, что на зимних каникулах дети в Казахстане чаще, чем в других странах, заходили на сайты с видеоиграми. Многие родители волнуются насчет чрезмерного увлечения играми в юном возрасте, но, с нашей точки зрения, гораздо больше беспокойства вызывают угрозы, с которыми дети могут столкнуться в сети, такие как нежелательный контент, буллинг, мошенничество. Мы предлагаем в помощь родителям решение, которое позволяет наблюдать за тем, какую информацию ребенок черпает из сети, и при необходимости блокировать доступ к нежелательным ресурсам.Оно совместимо со всеми популярными платформами: Windows, macOS, Android и iOS. С помощью продукта родители могут быть в курсе того, сколько времени ребенок проводит в интернете, оградить его от нежелательного контента, а также узнать, не состоит ли он в потенциально опасных группах в сети «ВКонтакте». Кроме того, Kaspersky Safe Kids позволяет определять текущее местоположение ребенка благодаря функции геолокации.