Стриминговые сервисы потратят в 2023 году рекордную сумму

2022 год стал для стриминговых сервисов годом больших премьер. Наибольший ажиотаж спровоцировали две премьеры в жанре фэнтези — «Дом дракона» от HBO Max и «Властелин колец: Кольца власти» от Amazon.

В общей сложности Netflix, Apple, Disney+, HBO Max и Amazon направят приблизительно 23 млрд долларов на создание оригинального контента. Это и полнометражные художественные ленты, и многосерийные проекты, и документальные картины, и развлекательные шоу. Данные о запланированных тратах предоставила газета Financial Times со ссылкой на аналитиков Morgan Stanley. В докладе говорится, что больше всего вложений требуют, конечно же, зрелищные франшизы.

Источник: srsly.ru