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Стоит ли работать вместе с друзьями и близкими и что поможет избежать конфликтов
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Сегодня в 13:57

Стоит ли работать вместе с друзьями и близкими и что поможет избежать конфликтов

Адинай Касымбекова, предприниматель, бизнес-консалтинг

Жанбол, франчайзи Salam Bro, основатель Zhan Cofee

Дильшат Максут, предприниматель, бизнес-стратег


1. Работать с друзьями и знакомыми можно


Адинай. Я думаю, работать с друзьями — нормально. Не вижу в этом ничего плохого. Например, я уже на протяжении 11 лет веду бизнес в партнерстве с близкой подругой, с которой мы дружим со школы.

Дильшат. На самом деле, каждый случай индивидуален. Я знаю кейсы, когда открытие бизнеса с друзьями только усиливало команду, но и имею личный не совсем приятный опыт. Главный урок, который я извлекла — дружеские отношения, возникшие во время общей работы или бизнеса, намного крепче, чем бизнес, созданный по дружбе.


бизнес


2. Определите единые цели, к которым вы стремитесь


Дильшат. Каждый из вас должен относиться к партнерству осознанно. Понимать, зачем он это делает и к чему идет.


3. Распределите зоны ответственности


Адинай. Чтобы работа была эффективной, важно еще у берегов распределить ваши обязанности, которые ни в коем случае не должны быть смежными. На мой взгляд, зоны ответственности должны быть разными, чтобы между вами не возникало конфликтов и никакие направления не провисали из-за недостатка внимания.

Дильшат. Важно четко разграничивать обязанности каждого. Если каждый знает и понимает свою зону ответственности, то работа будет идти максимально слажено.


работа


4. Организуйте систему подотчетности друг другу


Адинай. Чтобы быть равными партнерами, можно ввести систему подотчетности. То есть, когда каждый рассказывает другому, какую именно работу удалось провести и к каким результатам это может привести в итоге. Так вы будете в курсе всех дел и сможете строить совместные планы и ставить новые цели.


5. Обсудите условия расторжения партнерства


Дильшат. Нужно составлять договор еще до начала сотрудничества. Закреплять ваши условия юридически — очень важно.

Жанбол. Эффективность работы с друзьями зависит от ваших договоренностей. В целом, можно комфортно работать, если вы предварительно обсудили не только условия партнерства, но и условия его расторжения.

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