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Стивен Спилберг и шоураннеры «Очень странных дел» экранизируют роман Стивена Кинга «Талисман»
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Сегодня в 11:39

Стивен Спилберг и шоураннеры «Очень странных дел» экранизируют роман Стивена Кинга «Талисман»

Режиссер Стивен Спилберг вместе с братьями Мэттом и Россом Дафферами, известными как создатели сериала «Очень странные дела», экранизирует роман «Талисман» Стивена Кинга, который он написал в соавторстве с Питером Страубом.

Шоураннером и сценаристом многосерийной адаптации выступит исполнительный продюсер «Очень странных дел» Кертис Гвинн. Продюсерами проекта станут сам Стивен Кинг и компания Paramount Television.

Спилбергу принадлежат права на экранизацию уже почти 40 лет. В 1982 году он был настолько очарован «Талисманом», что оформил права за два года до того, как книга была опубликована. Сериал будет выпущен на платформе Netflix, о сроках выхода пока не сообщается.

Источник: daily.afisha.ru

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