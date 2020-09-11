Стилист о трендах осень-зима и о том, что носить этой осенью не стоит

Юлия Пак, 37 лет, родной город — Алматы, персональный стилист, сооснователь онлайн-академии стиля NEW BLACK,

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Верхняя одежда

Брюки

Платья и юбки

Рубашки, пиджаки, водолазки, худи

Обувь

Многие девушки будут их носить, потому что сейчас идет глобальный отказ от натурального меха. Они будут видоизменяться.Оно может быть разным: кому-то нравится пальто-халат, кому-то оверсайз. В этом сезоне в тренде пальто мужского кроя. Мужской стиль — это лаконичность, свободный и прямой крой, строгие цвета и линия плеча.под которую можно надеть объемные вещи. Но в идеале я бы заменила ее на бомбер. Они сдержанные и могут быть разными: классические зеленые из плащевой ткани, из искусственного меха и разной длины. Их можно носить с платьями, юбками, джинсами и брюками.кюлоты, палаццо, широкие брюки, брюки-трубы. Они могут быть заужены к низу, но точно не обтягивают в бедрах. Сейчас модно носить брюки палаццо и джинсы-трубы. Они могут быть с защипками и без. Главная особенность — широкая и свободная штанина. Но они подходят не всем — если вы передвигаетесь на машине или работаете в офисе, то это нормально. Однако мамам в декрете, которым надо быть подвижными, они не подходят. В этом случае классно работают кюлоты – укороченные, широкие брюки.В этом сезоне трикотажные платья вернулись, многие дизайнеры показывали их. Но нужно понимать, что они не должны быть обтягивающими. В тренде платья с разрезами — это красиво.которые свободны сверху. Их можно носить с поясом, что придает женственности. Эти платья хорошо работают в осеннем гардеробе со свитером, пиджаком и даже худи.С трендом на минимализм все упрощается, и теперь у таких юбок нет складок и оборок. В тренде также бельевые юбки из легких тканей, сшитые по косой. Такую юбку можно совместить с кроссовками и худи — более спортивный стиль, а также с лодочками и пиджаком — классика, ветровка и грубые ботинки — молодежно.Главное — прямой крой, свободная и не приталенная, белого либо светло-голубого цвета.Для тех, кто не любит горловину, есть водолазки посвободнее. Водолазка — единственная вещь в гардеробе, которая может обтягивать. Все остальное желательно должно быть свободным. В основном они из трикотажа, хлопка, кашемира. Советую брать в базовых цветах: бежевые, хаки, бордо, серый и черный.. Вещь, которую можно надеть и в магазин, и в кафе на завтрак.Лучший фасон — это удлиненные до середины бедренной кости или укороченные до талии.Многие женщины до сих пор покупают трикотажные кофточки в полоску. Я бы стала отходить от кофточек из крепа и полиэстера с круглым горлом и иногда со складочками и длинным рукавом-фонариком. Они добавляют возраст девушкам.В Европе они появились в прошлом году. До нас это дошло сейчас. Эти ботинки сверху из резинки без застежек и шнурков, а подошва у них грубая, тракторная. Сейчас их можно найти в ZARA. Их можно сочетать с легкими платьями, создавая контраст. Они также подходят с джинсами.которые подходят и с платьем, и с джинсами на каждый день.Я бы рекомендовала брать ботильоны, похожие на челси, с устойчивым квадратным каблуком.Все тренды просто меняются. Если в прошлом сезоне была мода на острый нос, то сейчас на квадратный. Если приобрести правильные ботинки с квадратным носом, то через несколько сезонов это возвратится и снова будет в тренде.Можно купить сапоги на устойчивом каблуке, с широким голенищем, который не облегает щиколотку, до колена, либо ботфорты. Некоторые женщины покупают сапоги и заправляют в них джинсы — этого делать не нужно. Зачем это делать, если можно купить ботинки.