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Стилист о трендах осень-зима и о том, что носить этой осенью не стоит
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11.09.2019

Стилист о трендах осень-зима и о том, что носить этой осенью не стоит

Юлия Пак, 37 лет, родной город — Алматы, персональный стилист, сооснователь онлайн-академии стиля NEW BLACK, @yuliya.stylishme
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Верхняя одежда
В прошлом году в моде были шубы из искусственного меха, но в этом году эти шубки уже не на пике популярности. Многие девушки будут их носить, потому что сейчас идет глобальный отказ от натурального меха. Они будут видоизменяться.

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Верхняя одежда на осень — пальто классическое универсальное. Оно может быть разным: кому-то нравится пальто-халат, кому-то оверсайз. В этом сезоне в тренде пальто мужского кроя. Мужской стиль — это лаконичность, свободный и прямой крой, строгие цвета и линия плеча.

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Косуха не обязательна в этом сезоне, но если будете брать — рекомендую удлиненную, свободную и оверсайз, под которую можно надеть объемные вещи. Но в идеале я бы заменила ее на бомбер. Они сдержанные и могут быть разными: классические зеленые из плащевой ткани, из искусственного меха и разной длины. Их можно носить с платьями, юбками, джинсами и брюками.

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Брюки
Сегодня в тренде свободные брюки: кюлоты, палаццо, широкие брюки, брюки-трубы. Они могут быть заужены к низу, но точно не обтягивают в бедрах. Сейчас модно носить брюки палаццо и джинсы-трубы. Они могут быть с защипками и без. Главная особенность — широкая и свободная штанина. Но они подходят не всем — если вы передвигаетесь на машине или работаете в офисе, то это нормально. Однако мамам в декрете, которым надо быть подвижными, они не подходят. В этом случае классно работают кюлоты – укороченные, широкие брюки.

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Платья и юбки
Одно время популярными были платья в обтяжку из трикотажа и плотного трикотажа — кокон. В этом сезоне трикотажные платья вернулись, многие дизайнеры показывали их. Но нужно понимать, что они не должны быть обтягивающими. В тренде платья с разрезами — это красиво.

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Не тренд, но актуально всегда — платья из летящих тканей А-силуэта, которые свободны сверху. Их можно носить с поясом, что придает женственности. Эти платья хорошо работают в осеннем гардеробе со свитером, пиджаком и даже худи.

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Юбки А-силуэта. С трендом на минимализм все упрощается, и теперь у таких юбок нет складок и оборок. В тренде также бельевые юбки из легких тканей, сшитые по косой. Такую юбку можно совместить с кроссовками и худи — более спортивный стиль, а также с лодочками и пиджаком — классика, ветровка и грубые ботинки — молодежно.

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Юбки следует носить длины мини и миди, но никак не по колено.
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Рубашки, пиджаки, водолазки, худи
Рубашка — это универсальная вещь, которую можно носить в любой сезон. Главное — прямой крой, свободная и не приталенная, белого либо светло-голубого цвета.

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Для осени еще хорошо работают водолазки. Для тех, кто не любит горловину, есть водолазки посвободнее. Водолазка — единственная вещь в гардеробе, которая может обтягивать. Все остальное желательно должно быть свободным. В основном они из трикотажа, хлопка, кашемира. Советую брать в базовых цветах: бежевые, хаки, бордо, серый и черный.

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В осенний гардероб я бы взяла худи. Вещь, которую можно надеть и в магазин, и в кафе на завтрак.
Пиджаки хороши в комплекте с брюками или юбкой. Лучший фасон — это удлиненные до середины бедренной кости или укороченные до талии.

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Я бы рекомендовала отходить от тельняшек. Многие женщины до сих пор покупают трикотажные кофточки в полоску. Я бы стала отходить от кофточек из крепа и полиэстера с круглым горлом и иногда со складочками и длинным рукавом-фонариком. Они добавляют возраст девушкам.
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Обувь
Сейчас самые трендовые ботинки — в стиле Prada. В Европе они появились в прошлом году. До нас это дошло сейчас. Эти ботинки сверху из резинки без застежек и шнурков, а подошва у них грубая, тракторная. Сейчас их можно найти в ZARA. Их можно сочетать с легкими платьями, создавая контраст. Они также подходят с джинсами.

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Мне нравятся ботинки повыше на шнуровке, которые подходят и с платьем, и с джинсами на каждый день.

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Ботинки с квадратным носом есть во многих домах мод. Я бы рекомендовала брать ботильоны, похожие на челси, с устойчивым квадратным каблуком.

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В обуви нет большого разнообразия. Все тренды просто меняются. Если в прошлом сезоне была мода на острый нос, то сейчас на квадратный. Если приобрести правильные ботинки с квадратным носом, то через несколько сезонов это возвратится и снова будет в тренде.

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Не рекомендую покупать сапоги на плоском ходу с круглым носом и до колена. Можно купить сапоги на устойчивом каблуке, с широким голенищем, который не облегает щиколотку, до колена, либо ботфорты. Некоторые женщины покупают сапоги и заправляют в них джинсы — этого делать не нужно. Зачем это делать, если можно купить ботинки.


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